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Без бумаг и ТЦК. Что для украинцев изменит "электронная ВВК" с 1 апреля

Фото: как будет работать "электронная ВВК" (pon.org.ua)
Автор: Карина Левицкая

С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Выводы о пригодности или непригодности в дальнейшем будут оформляться исключительно в цифровом формате.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерины Черногоренко.

"С 1 апреля Министерство обороны запускает электронный кабинет для работников военно-врачебных комиссий. Теперь после осмотров ВВК оформляются выводы исключительно в электронной форме в медицинской информационной системе ВСУ", - пояснила Черногоренко.

По ее словам, обновление даст возможность украинцам не идти с постановлениями о пригодности или непригодности и не вносить это через ТЦК, ведь информация в электронном виде будет отправлена сразу в реестр "Оберіг".

"В рамках второго этапа реформы мы запускаем анонимизацию, наши граждане будут проходить медицинский осмотр в любом гражданском медучреждении, где человеку удобно. Это будет выглядеть как регулярный check up для человека. Не будет ничего избыточного и не будет связано ни с походом в ТЦК, ни с походом на ВВК", - отметила заместитель главы Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации объяснила, что медицинские данные будут передаваться в Министерство обороны, где их будут обрабатывать в анонимном формате.

По ее словам, врачи, которые будут оценивать эти данные, не смогут идентифицировать лицо, которому определяют пригодность или непригодность к службе. Она также отметила, что цифровизация процесса военно-врачебных комиссий поможет снизить коррупционные риски и сделает систему более удобной для граждан.

Реформа ВВК

Напомним, мы уже писали, что в Украине внедряется реформа Военно-врачебных комиссий (ВВК).

Новый этап стартует с 1 апреля. Нововведения в основном касаются оформления постановления о прохождении ВВК - теперь все комиссии обязаны оформлять заключения в электронном виде.

Об этих и других изменениях, которые будут ждать украинцев в апреле более подробно можно узнать в материале РБК-Украина.

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