Без паперів і ТЦК. Що для українців змінить "електронна ВЛК" з 1 квітня

"З 1 квітня Міністерство оборони запускає електронний кабінет для працівників військово-лікарських комісій. Тепер після оглядів ВЛК оформлюються висновки виключно в електронній формі в медичній інформаційній системі ЗСУ", - пояснила Черногоренко.

За її словами, оновлення дасть можливість українцям не йти з постановами про придатність чи непридатність та не вносити це через ТЦК, адже інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру "Оберіг".

"В рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов'язано ані з походом до ТЦК, ані з походом на ВЛК", - зауважила заступниця глави Міноборони.