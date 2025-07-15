Как избавиться от сухости и трещин на локтях: простые советы для здоровой кожи
Сухость и трещины на локтях - проблема, которая знакома многим, особенно в холодное время года или при недостатке ухода. Кожа в этой зоне более плотная и склонна к огрубению, но ее состояние можно значительно улучшить с помощью простых, но эффективных решений.
Как избавиться от этой проблемы и восстановить кожу на локтях - читайте в материале РБК-Украина.
Почему появляется сухость на локтях?
Чаще всего кожа локтей пересыхает из-за:
- частого контакта с грубыми поверхностями;
- недостатка влаги в воздухе;
- неправильного или недостаточного ухода;
- дефицита витаминов, в частности A, E и B;
- кожных заболеваний, таких как экзема или псориаз.
Как бороться с проблемой
Увлажнение - ключ к успеху. Ежедневно используйте жирные кремы или мази, желательно с содержанием мочевины, гиалуроновой кислоты, пантенола или витамина Е. Наносите средство сразу после душа - так влага "запечатывается" в коже.
Скрабирование - 1-2 раза в неделю
Мягкий пилинг помогает избавиться от ороговевших частиц и улучшает проникновение кремов. Но не переусердствуйте - чрезмерное трение лишь усугубит ситуацию.
Масляные компрессы
Оливковое, кокосовое или миндальное масло - отличные помощники. Нанесите подогретое масло на локти перед сном, оберните пищевой пленкой и наденьте хлопчатобумажные перчатки или длинную одежду.
Увлажнение изнутри
Пейте достаточно воды, добавляйте в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами A, C, E.
Когда стоит обратиться к врачу?
Если сухость сопровождается сильным зудом, покраснением, шелушением или незаживающими трещинами - не откладывайте визит к дерматологу. Это может быть симптом дерматита или другой кожной болезни.
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В материале использованы следующие источники - American Academy of Dermatology Association, National Institutes of Health, Journal of Foot and Ankle Surgery.