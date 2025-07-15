Як позбутися сухості та тріщин на ліктях: прості поради для здорової шкіри

Сухість і тріщини на ліктях - проблема, яка знайома багатьом, особливо в холодну пору року або при нестачі догляду. Шкіра в цій зоні щільніша та схильна до огрубіння, але її стан можна значно покращити за допомогою простих, але ефективних рішень.

Як позбавитися цієї проблеми та відновити шкіру на ліктях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому з’являється сухість на ліктях?

Найчастіше шкіра ліктів пересихає через:

частий контакт із грубими поверхнями;

нестачу вологи в повітрі;

неправильний або недостатній догляд;

дефіцит вітамінів, зокрема A, E та B;

шкірні захворювання, як-от екзема чи псоріаз.

Як боротися з проблемою

Зволоження - ключ до успіху. Щодня використовуйте жирні креми або мазі, бажано з вмістом сечовини, гіалуронової кислоти, пантенолу чи вітаміну Е. Наносьте засіб одразу після душу - так волога "запечатується" у шкірі.

Скрабування - 1-2 рази на тиждень

М’який пілінг допомагає позбутися ороговілих частинок і покращує проникнення кремів. Але не перестарайтеся — надмірне тертя лише погіршить ситуацію.

Масляні компреси

Оливкова, кокосова або мигдальна олія - чудові помічники. Нанесіть підігріту олію на лікті перед сном, обгорніть харчовою плівкою та надіньте бавовняні рукавички або довгий одяг.

Зволоження зсередини

Пийте достатньо води, додавайте до раціону продукти, багаті омега-3 жирними кислотами, вітамінами A, C, E.

Коли варто звернутися до лікаря?

Якщо сухість супроводжується сильним свербінням, почервонінням, лущенням або тріщинами, що не загоюються - не відкладайте візит до дерматолога. Це може бути симптом дерматиту чи іншої шкірної хвороби.