Як позбутися сухості та тріщин на ліктях: прості поради для здорової шкіри
Сухість і тріщини на ліктях - проблема, яка знайома багатьом, особливо в холодну пору року або при нестачі догляду. Шкіра в цій зоні щільніша та схильна до огрубіння, але її стан можна значно покращити за допомогою простих, але ефективних рішень.
Як позбавитися цієї проблеми та відновити шкіру на ліктях - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чому з’являється сухість на ліктях?
Найчастіше шкіра ліктів пересихає через:
- частий контакт із грубими поверхнями;
- нестачу вологи в повітрі;
- неправильний або недостатній догляд;
- дефіцит вітамінів, зокрема A, E та B;
- шкірні захворювання, як-от екзема чи псоріаз.
Як боротися з проблемою
Зволоження - ключ до успіху. Щодня використовуйте жирні креми або мазі, бажано з вмістом сечовини, гіалуронової кислоти, пантенолу чи вітаміну Е. Наносьте засіб одразу після душу - так волога "запечатується" у шкірі.
Скрабування - 1-2 рази на тиждень
М’який пілінг допомагає позбутися ороговілих частинок і покращує проникнення кремів. Але не перестарайтеся — надмірне тертя лише погіршить ситуацію.
Масляні компреси
Оливкова, кокосова або мигдальна олія - чудові помічники. Нанесіть підігріту олію на лікті перед сном, обгорніть харчовою плівкою та надіньте бавовняні рукавички або довгий одяг.
Зволоження зсередини
Пийте достатньо води, додавайте до раціону продукти, багаті омега-3 жирними кислотами, вітамінами A, C, E.
Коли варто звернутися до лікаря?
Якщо сухість супроводжується сильним свербінням, почервонінням, лущенням або тріщинами, що не загоюються - не відкладайте візит до дерматолога. Це може бути симптом дерматиту чи іншої шкірної хвороби.
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В матеріалі використані такі джерела - American Academy of Dermatology Association, National Institutes of Health,Journal of Foot and Ankle Surgery.
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