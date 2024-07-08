Игнат рассказал об особенностях сегодняшней атаки РФ по Украине
Во время сегодняшней атаки России по Украине вражеские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах. Это затрудняет их сбитие силами ПВО и может привести к ужасным последствиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего спикера Воздушных сил Юрия Игната в Facebook.
Игнат отметил, что РФ постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные дроны, но и крылатые и баллистические ракеты. И, как следствие, их становится труднее обнаруживать и уничтожать.
По его словам, вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в том числе радиолокационными и тепловыми ловушками.
"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась кое-где на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле. Поэтому не игнорируйте тревогу, особенно, когда точно известно о движении ракет или дронов в вашем направлении", - подчеркнул Игнат.
Ракетная атака по Украине 8 июля
Сегодня утром, 8 июля, российские террористы нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. В настоящее время известно о 28 погибших и 112 пострадавших.
Во время массированного ракетного обстрела РФ запустила по Украине 38 ракет разных типов, 30 из которых уничтожило украинское ПВО.
Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.
В частности, россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего есть погибшие и раненые.
Главное о последствиях атаки в Киеве и других городах на этот момент - в материале РБК-Украина.
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