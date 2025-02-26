Как вернуться из СЗЧ по упрощенному алгоритму и какой дедлайн: объяснение Минобороны

Военнослужащие по упрощенному алгоритму могут вернуться из СВЧ на службу. Но это продлится только до 1 марта 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть до 29 ноября 2024 года, еще имеют время до 1 марта 2025 года для возвращения на службу. В случае такого возвращения выплаты и социальные гарантии будут восстановлены за 72 часа, а военный сможет перевестись через "Армия+" в другое подразделение по рекомендательному письму.
"Благодаря "Армия+" мы сократили время на возвращение на службу до нескольких дней без необходимости лишних контактов или личного представления рапорта", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Для того, чтобы вернуться на службу и восстановиться в течение трех дней стоит сделать следующие шаги:
Подать рапорт в "Армия+" на возвращение на службу после СЗЧ.
За 24 часа прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка.
Получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва.
За 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты.
Подать еще раз рапорт в "Армия+", но теперь уже на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть.
За 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.
Минобороны отмечает, что после 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через "Армия+".
Восстановление на службе в таком случае может занять несколько месяцев. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии не возвращаются.
Заметим, что ранее Черногоренко рассказала, что в течение последней недели через приложение "Армия+" рапорты на возвращение в армию подали более 300 военнослужащих, самовольно оставивших часть.
Напомним, что 28 ноября украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет наказание для военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого самовольного оставления части.
Подробнее о том, как военным вернуться из СВЧ, чтобы избежать проблем можно узнать в материале РБК-Украина "СВЧ без "последствий". Как военным вернуться на службу, чтобы не получить наказание".
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