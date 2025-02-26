Как вернуться из СЗЧ по упрощенному алгоритму и какой дедлайн: объяснение Минобороны

Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть до 29 ноября 2024 года, еще имеют время до 1 марта 2025 года для возвращения на службу. В случае такого возвращения выплаты и социальные гарантии будут восстановлены за 72 часа, а военный сможет перевестись через "Армия+" в другое подразделение по рекомендательному письму.

"Благодаря "Армия+" мы сократили время на возвращение на службу до нескольких дней без необходимости лишних контактов или личного представления рапорта", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Для того, чтобы вернуться на службу и восстановиться в течение трех дней стоит сделать следующие шаги:

Подать рапорт в "Армия+" на возвращение на службу после СЗЧ.

За 24 часа прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка.

Получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва.

За 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты.

Подать еще раз рапорт в "Армия+", но теперь уже на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть.

За 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть.

Минобороны отмечает, что после 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через "Армия+".

Восстановление на службе в таком случае может занять несколько месяцев. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии не возвращаются.