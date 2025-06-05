Как вернуться из СОЧ с помощью "Армия+": инструкция от Минобороны

Как вернуться из СОЧ

Все начинается с подачи рапорта, заполнение которого занимает около пяти минут. После этого:

Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт и подтверждает данные в нем;

у военного есть 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий отдел ВСП. Там оформляются документы, делается предписание и оказывается помощь в безопасной доставке в одну из военных резервных частей.

Командир части, в свою очередь, в течение трех суток должен восстановить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего и в день продолжения военной службы сообщить об этом соответствующие органы.

Фото: в Минобороны объяснили, как вернуться из СОЧ с помощью "Армия+" (mod.gov.ua)

Изменение места службы

"После восстановления на службе можно уже оттуда подать рапорт на смену места службы. Для этого на экране с вопросом "Почему хотите сменить часть" нужно выбрать пункт "Возвращаюсь на службу после СОЧ". В рекомендательном письме указывается уже текущая должность в батальоне резерва. При необходимости Кадровый центр ВСУ, который рассматривает рапорты на смену места службы, дополнительно проверит данные напрямую в батальоне", - отмечает Минобороны.

Возможность доступна бойцам, которые осуществили СОЧ до 10 мая. Впрочем, те, кто сделал это после этой даты - смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе может длиться месяцы.