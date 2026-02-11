Как вернуть пенсию, если ее приостановили: в Минсоцполитики назвали условия

Пенсионерам, которые прошли идентификацию, начали возвращать выплаты в полном объеме. В бюджете Пенсионного фонда Украины на этот год официально заложили средства на погашение всех долгов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Читайте также: Пенсии для переселенцев возвращают: как получить выплату за 2 месяца
По данным Минсоцполитики, по состоянию на начало года выплаты уже возобновили для 68 тысяч граждан. Это лица, которые подтвердили свою личность и показали, что не получают финансовую помощь от страны-агрессора.
"В утвержденном бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства на выплату приостановленных пенсий в полном объеме", - отметил заместитель министра финансов Денис Улютин, подчеркивая, что государственный бюджет полностью покрывает эти потребности.
Для тех, кто еще не успел пройти необходимые процедуры, срок подачи деклараций был продлен до 1 апреля 2026 года. В то же время гражданам, которые не смогли сделать это вовремя по объективным причинам, выплаты вернули автоматически.
В Минсоцполитики подчеркивают важность прохождения проверки для стабильного получения денег. Граждане могут выбрать наиболее удобный способ: от онлайн-собеседования до использования портала "Дія" или визита в банк или сервисный центр ПФУ.
"Пенсионный фонд Украины предлагает несколько способов пройти идентификацию - через портал ПФУ и "Дія", онлайн-собеседование, банк, посольство за рубежом или сервисный центр", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что после завершения процедур выплаты возобновляются автоматически.
Напомним, что непрохождение идентификации до конца 2025 года стало основанием для приостановления выплат для пенсионеров, находящихся за рубежом или на ВОТ.
Также мы писали о том, что в ПФУ дали подробную инструкцию, как пройти идентификацию дистанционно через веб-портал электронных услуг, чтобы не потерять начисления. Кроме того, недавно стало известно, что пенсионеры-переселенцы могут получить выплаты сразу за два месяца, если пройдут процедуру в течение февраля.