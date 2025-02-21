Как усиление морозов повлияло на боевые действия: ответ ОТГ "Харьков"

Морозная погода в Харьковской области повлияла на ход боевых действий. Стало невозможно долго летать дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгения Романова в эфире телемарафона.
"Снега достаточно много, ударил мороз, это не дает возможности долго летать как нашим, так и вражеским дронам. Врагу трудно бороться с этой погодой, поскольку он продвигается по той местности, где он уничтожил любые возможности укрыться даже себе", - отметил он.
Спикер сообщил, что россияне пытаются продвигаться с помощью живой силы. Погода не позволяет делать большие скопления, потому что они очень заметны, а "враг замерзает в местах, где пытается накопиться".
В солнечные дни, когда нет снега и низкой облачности, по словам Романова, наблюдается постепенное увеличение артобстрелов и налетов дронов.
Романов отметил, что украинские военнослужащие не дают врагу продвинуться в Волчанске, а зимняя погода и замерзшая река "добавляют хлопот защитникам".
Ситуация в районе Липцов, по словам спикера, стабильная, но армия РФ постоянно наносит удары - пытается прощупать оборону и иногда привлекает свои ДРГ.
Напомним, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении отбито три атаки, которые враг совершил в сторону Волчанска и Западного.
Сегодня армия РФ ударила авиабомбой по Золочевской громаде. В результате обстрела пострадали пять человек, были повреждены жилые дома и админздания. Также враг атаковал дроном авто полиции в Купянске. В результате удара пострадали трое полицейских.