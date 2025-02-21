За сутки 121 бой, враг давил на Покровском и Курском направлениях,- Генштаб
За прошедшие сутки, 20 февраля, на фронте состоялся 121 бой. Больше всего россияне давили на Покровском и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении отбиты три атаки, которые враг совершил в сторону Волчанска и Западного.
На Купянском направлении россияне атаковали семь раз вблизи Загрызово и Петропавловки.
На Лиманском направлении отражено пять атак в районах населенных пунктов Ямполовка и Колодязи.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки вблизи Белогоровки.
На Краматорском направлении россияне пытались четыре раза продвинуться вблизи Васюковки и Часового Яра.
На Торецком направлении отражено десять атак в районе Торецка.
На Покровском направлении россияне 34 раза атаковали неподалеку населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лисовка, Водяное Второе и не только.
На Новопавловском направлении отражено 12 вражеских атак.
На Гуляйпольском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степного.
На Курском направлении Силы обороны отбили 29 вражеских штурмов.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 864 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери составили 1280 солдат. Также Силы обороны уничтожили:
- 12 танков;
- 18 боевых бронированных машин;
- 52 артиллерийские системы и не только.
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