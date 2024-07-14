ua en ru
Вс, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство

Украина, Воскресенье 14 июля 2024 12:30
UA EN RU
Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство Где ветеранам найти работу (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Трудоустройство ветеранов стало актуальным вопросом сегодняшнего дня. Поэтому многие организации и фонды начали создавать разные предложения для ветеранов, причем профессия может быть как гражданской, так и военной.

РБК-Украина собрало подборку организаций, где ветераны могут трудоустроиться.

Платформа "Курс"

Сейчас на платформе размещают обучающие курсы от компаний-работодателей исключительно для ветеранов.

Ветеран записывается на обучение, проходит тестирование и после успешной сдачи получает приглашение на собеседование от работодателя.

Сейчас партнерами платформы являются "Укрзализныця", "Kernel", "Arterium" и "Ковальськая". Они позволяют ветеранам найти работу в сферах безопасности, агропромышленности, фармацевтического производства и строительства.

"Сейчас платформа работает в тестовом режиме, но уже трудоустраивает. Команда проекта также предлагает всем желающим ветеранам и ветеранкам присоединиться к развитию сервиса, участвуя в формировании будущего функционала", - рассказал менеджер по маркетингу Вадим Федорчук.

Lobby X

Рекрутинговое агентство предлагает не только работу непосредственно на военной службе, но и для ветеранов. Чтобы просмотреть доступные предложения, на главной странице в разделе "Сектора" выбрать хештег "veterans".

Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство

Скриншот

Тогда перед соискателем откроются вакансии, которые есть на сайте. К примеру, на момент написания материала через Lobby X работодатели искали преподавателя курса военного дела, портного и менеджера ветеранского отдела.

Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство

Скриншот

Work.ua

На главной странице сайта нужно перейти в раздел "Вакансии по категориям", там - "Работа для ветеранов". Перед вами появится список сфер работы с количеством вакансий в них.

К примеру, перейдем в отрасль "Транспорт, автобизнес". И перед соискателем открывается ряд предложений, из которых он может выбирать.

Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство

Скриншот

Happy Monday

Это специализированное издание о карьере и трудоустройстве. У них на сайте в разделе с вакансиями нужно выбрать в фильтрах "Вакансии для героев".

Напротив этого фильтра указано количество доступных на сайте вакансий. Далее следует нажать "Показать вакансии".

Кроме того, на сайте можно найти работу для ВПЛ.

Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство

Скриншот

ОО "Боривітер"

Организация предоставляет бесплатную подготовку военнослужащим по семи направлениям:

  • БпЛА самолетного и мультироторного типа
  • FPV-дроны
  • военная связь
  • военное управление
  • топография
  • психологическая подготовка
  • изучение и внедрение опыта

За весь период существования "Боривітер" выпустил более 23 000 курсантов.

"Мы предоставляем рабочие места ветеранам в соответствии с их навыками и умениями. Для ветеранов очень естественно возвращаться в знакомую им среду, то есть в оборонную сферу. Мы обеспечиваем обучение, стажировку при необходимости и имеем целый ряд специализаций", - рассказали нам в организации.

Волонтерский хаб "Порт Юа"

Организация работает по нескольким направлениям: юридическая помощь действительным военнослужащим и их семьям, ветераны, помощь полностью потерявшим зрение ветеранам, психологическая помощь женщинам из семей ветеранов или военнослужащих, а также дети и подростки.

Что касается адаптации после потери зрения, ветеран проходит несколько этапов в зависимости от ситуации. Специалисты научат его ориентироваться в пространстве, окажут психологическую и юридическую поддержку.

В дальнейшем ему помогут переквалифицироваться.

"Это может быть получение другого высшего образования. У нас был случай, когда ветеран решил поступать в университет для получения психологического образования. Другой - с нашей помощью окончил курс массажистов и работает. Многие айтишниками хотят быть в дальнейшем", - говорит менеджер хаба Марина Наконечная.

Где ветеранам в Украине искать работу: подборка организаций, предоставляющих трудоустройство

Где ветеранам искать работу (фото: Getty Images)

Хаб сотрудничает с работодателями, с которыми общаются по поводу трудоустройства ветеранов

"У нас есть база работодателей, с которыми мы общаемся, дружим. Они знают, что мы этим занимаемся. Они открыты для того, чтобы брать на работу парней и девушек, поэтому так это и происходит", - рассказывает девушка.

Она добавляет, что запросов о трудоустройстве ветеранов в фонд не было. Однако организация готова идти на такое сотрудничество.

"Если он психологически готов, мы можем посмотреть этот момент. Потому что многим ветеранам и их семьям комфортно общаться с человеком, который через это прошел", - отмечает Марина.

Ранее мы говорили, какие условия трудоустройства предлагают ветеранам.

Читайте также, как военному с военным опытом найти гражданскую работу.

При написании материала использованы источники: сайт платформы "Курс", Lobby X, Work.ua, Happy Monday, ОО "Военная школа "Боривітер", волонтерский хаб "Порт юа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Поиск работы Работа в Украине Ветераны
NEWS
В Трампа стреляли. Что известно и в каком состоянии кандидат в президенты США
В Трампа стреляли. Что известно и в каком состоянии кандидат в президенты США
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США