Осталось несколько дней: ПФУ предупредил тех, кто хочет получить субсидию

Новые получатели субсидий должны подать заявление до 1 декабря. В этом случае они смогут получить деньги на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отметили в ПФУ, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения до завершения отопительного сезона – 30 апреля.

В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона субсидия назначается с начала сезона (но не раньше дня возникновения права на ее получение).

"Гражданам, которые ранее не были получателями жилищной субсидии, выплата будет назначена с 1 октября - с начала отопительного сезона, если они обратятся с заявлением и документами в орган Пенсионного фонда Украины до 1 декабря", - говорится в сообщении.

Как подать заявление

Подать заявление и необходимые документы ПФУ можно одним из способов: