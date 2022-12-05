Как тут не пить? Оккупант рассказал об алкоголизме в подразделении, - ГУР

Мобилизованный российский оккупант в Донецкой области рассказал матери о тяжелых условиях и алкоголизме в подразделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"С пацанами четверо суток не спим, потому что все в воде, мокрые постоянно, тупо не успеваем обсохнуть. Водку пьем, греемся. По-другому тут иначе нельзя. Как тут не пить? Если и выпил, то уже попроще тебе тут становится", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.