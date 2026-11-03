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Как подтвердить советский стаж, если трудовая книжка потеряна: объяснение адвоката

06:30 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: как подтвердить свой стаж при отсутствии трудовой книжки (коллаж РБК-Украина)

Работу в колхозе или других организациях в советское время можно доказать, даже если трудовой книги нет или колхоз уже закрылся. Отсутствующая запись еще не означает, что стажа нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат и арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

"Потеря трудовой книжки, нечистоплотные записи или ликвидированный колхоз - типичная проблема людей старшего возраста", - отмечает адвокат.

Начинать, по его словам, нужно с поиска письменных документов, в первую очередь с архивов. Документы колхозов хранятся в районных и городских государственных архивах и архивных отделах администраций. Нередко их содержат в архивах сельских советов, а также у правопреемников хозяйств - например, агрофирм или сельскохозяйственных обществ.

Какие документы подтверждают стаж

"Нужны архивные справки о работе и заработной плате: они подтверждают и сам стаж, и размер заработка, влияющего на пенсию", - объясняет Литвиненко.

Подтвердить стаж могут следующие документы:

  • колхозная книга, сведения о начислении трудодней и оплате труда;
  • личные счета, сведения на выплату зарплаты, приказы и выписки из них;
  • удостоверения, характеристики и справки с места работы;
  • записи в похозяйственных книгах сельского совета и другие документы, где упоминают человека и период его работы.

Если документов нет

Бывает, что документов не осталось из-за ликвидации хозяйства, военных действий, катастрофы или потери архивов. В таком случае стаж можно установить по свидетельским показаниям.

Нужно не менее двух человек, работавших вместе с заявителем в том же колхозе или другой организации. Они должны подтвердить, в какой период и какую работу выполнял человек.

Свидетельства, как правило, оформляют в письменном виде, а личность свидетеля подтверждают. Советы по оформлению дает Пенсионный фонд по Порядку подтверждения стажа, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 637.

Если Пенсионный фонд отказал засчитать стаж, отказ выдают в письменном виде, и его можно обжаловать. Для этого подают иск в окружной административный суд. Суд проверяет, законно ли решение Пенсионного фонда, и оценивает доказательства, в том числе показания. Судебный сбор по такому делу составляет 1211 грн.

"На практике лучше всего работает комбинация доказательств: архивная справка о части периодов, письменные показания коллег и подтверждение из сельского совета. Не стоит ожидать, что один документ закроет все пробелы", - отмечает адвокат.

В архив, по его словам, лучше обратиться заранее, к подаче документов на пенсию. Ответы оттуда могут поступать неделями.

Напомним, Пенсионный фонд разъяснил, как засчитывают стаж предпринимателям.

Предпринимательский период может быть учтен не полностью: все зависит от лет работы, системы налогообложения и уплаченных взносов.

Также мы писали, что пенсию могут перечислить или потребовать вернуть деньги, если своевременно не сообщить об изменениях.

Пенсионеры должны в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд, в частности о работе, изменении данных или выезде за пределы Украины.

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