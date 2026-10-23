Стаж ФОП могут засчитать не полностью: от чего зависят годы для пенсии

Даже если предприниматель годами был зарегистрирован как ФОП, это не гарантирует, что все эти годы попадут в страховой стаж. Пенсионный фонд объяснил, на что смотрят при подсчете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионном фонде (ПФУ) объяснили, что важно, когда человек работал, какую систему налогообложения применял и платил ли взносы. В 2026 году ПФУ отдельно объяснял правила зачисления стажа предпринимателям и порядок исправления отсутствующих сведений в реестре.

Какие правила действуют в разные годы

С 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года для ФОП на упрощенной системе действует отдельный порядок. Следует подтвердить, что человек был зарегистрирован предпринимателем.

С 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года для отдельных периодов предпринимательства на упрощенной системе стаж для определения права на пенсию могут отнести, если человек платил взносы. Их размер при этом не имеет значения. Но это не значит, что весь период полностью отразится на расчете пенсии.

С 1 января 2018 все зависит от уплаченных взносов. Если их уплатили не полностью, стаж могут засчитать пропорционально.

Детали и исключения этих периодов приведены в разъяснении Пенсионного фонда.

Отдельно в ПФУ рассказали, какими документами можно подтвердить стаж за разные периоды. Это особенно важно для предпринимателей, работавших до 2004 года.

Что делать, если в реестре нет лет за 2004-2010

Предприниматели, работавшие в 2004-2010 годах на упрощенной системе налогообложения, иногда не видят в реестре сведений о себе. ПФУ рассказал, как поступать в таком случае.

Для внесения данных предусмотрена процедура внеплановой проверки.

Проверить свои данные можно в электронном кабинете ПФУ и по справке ОК-7. Пенсионный фонд также напоминает, что наличие статуса ФЛП не всегда дает страховой стаж, ведь он зависит от уплаты взносов.

Базовые правила страхового стажа прописаны в статье 24 закона №1058-IV.

Напомним, Кабмин упростил подтверждение стажа , если трудовая книжка потеряна или содержит неточности.