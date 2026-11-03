Як підтвердити радянський стаж, якщо трудову книжку втрачено: пояснення адвоката

"Втрата трудової книжки, неохайні записи чи ліквідований колгосп - типова проблема людей старшого віку", - зазначає адвокат.

Починати, за його словами, потрібно з пошуку письмових документів, а насамперед з архівів. Документи колгоспів зберігаються в районних і міських державних архівах та в архівних відділах адміністрацій. Нерідко їх тримають в архівах сільських рад, а також у правонаступників господарств - наприклад, агрофірм чи сільськогосподарських товариств.

Які документи підтверджують стаж

"Потрібні архівні довідки про роботу й заробітну плату: вони підтверджують і сам стаж, і розмір заробітку, який впливає на пенсію", - пояснює Литвиненко.

Підтвердити стаж можуть такі документи:

колгоспна книжка, відомості про нарахування трудоднів та оплату праці;

особові рахунки, відомості на виплату зарплати, накази й витяги з них;

посвідчення, характеристики та довідки з місця роботи;

записи в погосподарських книгах сільської ради та інші документи, де згадують людину й період її роботи.

Якщо документів немає

Буває, що документів не залишилося через ліквідацію господарства, воєнні дії, катастрофи чи втрату архівів. У такому разі стаж можна встановити за показаннями свідків.

Потрібно не менше двох людей, які працювали разом із заявником у тому самому колгоспі чи іншій організації. Вони мають підтвердити, в який період і яку саме роботу виконувала людина.

Свідчення, як правило, оформлюють письмово, а особу свідка підтверджують. Поради щодо оформлення дає Пенсійний фонд за Порядком підтвердження стажу, який затвердила постанова Кабінету Міністрів № 637.

Якщо Пенсійний фонд відмовив зарахувати стаж, відмову видають письмово, і її можна оскаржити. Для цього подають позов до окружного адміністративного суду. Суд перевіряє, чи законне рішення Пенсійного фонду, та оцінює докази, зокрема свідчення. Судовий збір у такій справі становить 1 211 грн.

"На практиці найкраще працює комбінація доказів: архівна довідка про частину періодів, письмові свідчення колег і підтвердження з сільської ради. Не варто чекати, що один документ закриє всі прогалини", - наголошує адвокат.

До архіву, за його словами, краще звернутися заздалегідь, до подання документів на пенсію. Відповіді звідти можуть надходити тижнями.

Нагадаємо, Пенсійний фонд роз'яснив, як зараховують стаж підприємцям.