ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как поднять гемоглобин в домашних условиях: советы и список продуктов

Суббота 16 августа 2025 11:46
UA EN RU
Как поднять гемоглобин в домашних условиях: советы и список продуктов Фото: Как дома поднять гемоглобин (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Низкий уровень гемоглобина может стать причиной постоянной усталости, слабости и головокружений. Чтобы повысить его без лекарств, важно пересмотреть свой рацион и образ жизни, добавив продукты, богатые железом, витаминами и другими необходимыми микроэлементами.

РБК-Украина предлагает вам советы для повышения гемоглобина в домашних условиях.

Ключевые советы для повышения гемоглобина для повышения гемоглобина

Увеличьте потребление железа

Оно является основным компонентом гемоглобина, поэтому включайте в меню мясо, рыбу, бобовые и зеленые овощи.

Добавляйте витамин С

Он улучшает усвоение железа, поэтому сочетайте его с цитрусовыми, ягодами или болгарским перцем.

Избегайте препятствий для усвоения железа

Кофе, чай и молочные продукты уменьшают его всасывание, если употреблять их вместе с железосодержащими блюдами.

Пейте достаточно воды для поддержания нормального кровообращения

Консультируйтесь с врачом, если уровень гемоглобина очень низкий могут понадобиться медицинские препараты.

Продукты, которые помогут поднять гемоглобин

Железо: печень, красное мясо, морепродукты, курятина, шпинат, брокколи, бобовые, орехи, сухофрукты.

Витамин С: апельсины, лимоны, киви, клубника, помидоры, зелень.

Фолиевая кислота (B9): зеленые листовые овощи, авокадо, яйца, цельнозерновые продукты.

Витамин B12: рыба, мясо, яйца, молочные продукты.

Дополнительно: свекла, гранат, мед.

Примерное дневное меню на день:

  • Завтрак - овсянка с курагой и орехами, апельсиновый сок.
  • Перекус - горсть тыквенных семечек, киви.
  • Обед - тушеная говядина с брокколи, гречка, салат из болгарского перца и петрушки.
  • Ужин - запеченный лосось, шпинатный салат с лимонным соком, гранатовый сок.

Соблюдение этих советов поможет постепенно повысить уровень гемоглобина и восстановить энергию, но важно помнить: избыток железа может быть вредным, так что контролируйте его уровень.

Вас может заинтересовать

При написании использовались следующие источники: Mayo Clinic, Healtline, Eating Well.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия