Как поднять гемоглобин в домашних условиях: советы и список продуктов

Низкий уровень гемоглобина может стать причиной постоянной усталости, слабости и головокружений. Чтобы повысить его без лекарств, важно пересмотреть свой рацион и образ жизни, добавив продукты, богатые железом, витаминами и другими необходимыми микроэлементами.

РБК-Украина предлагает вам советы для повышения гемоглобина в домашних условиях.

Ключевые советы для повышения гемоглобина для повышения гемоглобина Увеличьте потребление железа Оно является основным компонентом гемоглобина, поэтому включайте в меню мясо, рыбу, бобовые и зеленые овощи. Добавляйте витамин С Он улучшает усвоение железа, поэтому сочетайте его с цитрусовыми, ягодами или болгарским перцем. Избегайте препятствий для усвоения железа Кофе, чай и молочные продукты уменьшают его всасывание, если употреблять их вместе с железосодержащими блюдами. Пейте достаточно воды для поддержания нормального кровообращения Консультируйтесь с врачом, если уровень гемоглобина очень низкий могут понадобиться медицинские препараты. Продукты, которые помогут поднять гемоглобин Железо: печень, красное мясо, морепродукты, курятина, шпинат, брокколи, бобовые, орехи, сухофрукты. Витамин С: апельсины, лимоны, киви, клубника, помидоры, зелень. Фолиевая кислота (B9): зеленые листовые овощи, авокадо, яйца, цельнозерновые продукты. Витамин B12: рыба, мясо, яйца, молочные продукты. Дополнительно: свекла, гранат, мед. Примерное дневное меню на день: Завтрак - овсянка с курагой и орехами, апельсиновый сок.

Перекус - горсть тыквенных семечек, киви.

Обед - тушеная говядина с брокколи, гречка, салат из болгарского перца и петрушки.

Ужин - запеченный лосось, шпинатный салат с лимонным соком, гранатовый сок. Соблюдение этих советов поможет постепенно повысить уровень гемоглобина и восстановить энергию, но важно помнить: избыток железа может быть вредным, так что контролируйте его уровень.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.