Как подготовиться к возможным отключениям света: советы энергетиков

Энергетики не исключают, что в холодный период в Украине могут быть отключения света. Украинцам рассказали, как к ним подготовиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Instagram.

В ДТЭК не исключают, что российская армия осенью и зимой будет обстреливать энергетическую систему Украины. Потому как энергетики, так и обычные украинцы должны быть готовы к отключениям света.

ДТЭК заявила, что к отопительному сезону отремонтировала 14 энергоблоков ТЭС, запустила 15 новых угольных лав, проверила 12 тысяч километров энерголиний и более 3700 подстанций и распределительных пунктов, а также отремонтировала 123 подстанции.

Как подготовиться украинцам

Гражданам советуют позаботиться об освещении и связи и запастись:

фонариками на батарейках;

свечами и спичками;

запасными батарейками;

радиоприемниками на батарейках;

светодиодными лампами;

повербанками.

Также следует подготовить теплую одежду, термобелье, термосы, горелку, запас технической и питьевой воды, пищу, которую не нужно готовить.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В "Укрэнерго" уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

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