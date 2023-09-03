Безвозмездные исследования от НСЗУ. На какие гормоны можно сдать анализы

Граждане Украины имеют право бесплатно получить необходимые лабораторные или инструментальные исследования. Это возможно при наличии направления от семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Получить услуги можно в медучреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

В частности, в перечень безвозмездных анализов также включены гормональные исследования, а именно:

тироксин (Т4 общий, Т4 свободный),

трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный),

тиреотропный гормон (ТТГ),

тиреоглобулин (ТГ),

паратгормон (ПТГ),

инсулин,

адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин),

кортизол (гидрокортизон),

соматотропный гормон (соматотропин, СТГ),

пролактин,

фоликулостимулирующий гормон,

вазопрессин (АДГ),

норадреналин,

хромогранин,

тестостерон,

эстрадиол,

инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1),

другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании.

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