ua en ru
Вс, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Безвозмездные исследования от НСЗУ. На какие гормоны можно сдать анализы

Воскресенье 03 сентября 2023 13:27
UA EN RU
Безвозмездные исследования от НСЗУ. На какие гормоны можно сдать анализы Фото: анализы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Граждане Украины имеют право бесплатно получить необходимые лабораторные или инструментальные исследования. Это возможно при наличии направления от семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Получить услуги можно в медучреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

В частности, в перечень безвозмездных анализов также включены гормональные исследования, а именно:

  • тироксин (Т4 общий, Т4 свободный),
  • трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный),
  • тиреотропный гормон (ТТГ),
  • тиреоглобулин (ТГ),
  • паратгормон (ПТГ),
  • инсулин,
  • адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин),
  • кортизол (гидрокортизон),
  • соматотропный гормон (соматотропин, СТГ),
  • пролактин,
  • фоликулостимулирующий гормон,
  • вазопрессин (АДГ),
  • норадреналин,
  • хромогранин,
  • тестостерон,
  • эстрадиол,
  • инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1),
  • другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ аналізи медицинская помощь
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны