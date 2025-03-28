Как подготовить квартиру к продаже: советы для владельцев недвижимости в 2025 году

Как подготовить квартиру к продаже

"Для быстрой и удачной продажи квартиры необходимо сделать предпродажную подготовку", - говорит Бондарук.

Нужно обратить внимание на:

сантехнику: она должна быть в рабочем состоянии и не протекать; ванна и унитаз должны быть чистыми, при необходимости сделайте реставрацию ванны;

квартира должна быть свободна от лишних предметов. Если есть вещи, которые вы не планируете забирать и они не украшают общий вид - от них лучше избавиться;

если мебель остается и входит в стоимость жилья, то лучше ее привезти в порядок также: при необходимости сменить обшивку на диванах и креслах;

хорошо вымойте квартиру, в том числе и окна, чтобы жилье было чистым.

"Перед просмотром квартиры покупателями, желательно освежить воздух в подъезде, если есть проблемы в местах общего пользования. Иногда даже делают косметику в подъезде. Можно поставить освежитель с приятным нежным запахом в квартире. Лучше воспринимается запах ванили, цитрусовых", - советует эксперт.

Как подготовить документы

Кроме всего, не помешает привезти в порядок документы:

сделать новый технический паспорт, если у вас еще старого образца, не зарегистрированный в строительном реестре;

проверить наличие вклеенного фото в паспорте в 25 или 45 лет;

обновить карточку налогоплательщика (идентификационный код);

при необходимости найти или получить дубликат решения суда о разводе (если владелец разведен).

"Необходимо заблаговременно разобраться с долгами, если есть. Решить вопрос по коммунальным платежам, сделать поверку счетчиков, если прошло 4 года с момента последней поверки. Это основное, на что стоит обратить внимание перед продажей недвижимости", - добавляет Бондарук.