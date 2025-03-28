Как подготовить квартиру к продаже: советы для владельцев недвижимости в 2025 году

Наибольшим спросом на рынке Украины пользуются однокомнатные квартиры, они продаются быстрее всего - в среднем за 1-2 месяца. На продажу двухкомнатных уходит 2-4 месяца, трехкомнатных - до полугода.
РБК-Украина расспросило эксперта по недвижимости Елену Бондарь о том, как подготовить квартиру, чтобы выгодно заключить соглашение о продаже.
"Для быстрой и удачной продажи квартиры необходимо сделать предпродажную подготовку", - говорит Бондарук.
Нужно обратить внимание на:
"Перед просмотром квартиры покупателями, желательно освежить воздух в подъезде, если есть проблемы в местах общего пользования. Иногда даже делают косметику в подъезде. Можно поставить освежитель с приятным нежным запахом в квартире. Лучше воспринимается запах ванили, цитрусовых", - советует эксперт.
Кроме всего, не помешает привезти в порядок документы:
"Необходимо заблаговременно разобраться с долгами, если есть. Решить вопрос по коммунальным платежам, сделать поверку счетчиков, если прошло 4 года с момента последней поверки. Это основное, на что стоит обратить внимание перед продажей недвижимости", - добавляет Бондарук.
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