Як підготувати квартиру до продажу: поради для власників нерухомості у 2025 році

Найбільший попит на ринку України мають однокімнатні квартири, вони продаються найшвидше - у середньому за 1-2 місяці. На продаж двокімнатних йде 2-4 місяці, трикімнатних - до пів року.
РБК-Україна розпитало експерта з нерухомості Олену Бондар про те, як підготувати квартиру, щоб вигідно укласти угоду про продаж.
"Для швидкого та вдалого продажу квартири необхідно зробити передпродажну підготовку", - каже Бондарук.
Потрібно звернути увагу на:
"Перед переглядом квартири покупцями, бажано освіжити повітря у підʼїзді, якщо є проблеми в місцях загального користування. Іноді навіть роблять косметику у підʼїзді. Можна поставити освіжувач з приємним ніжним запахом у квартирі. Краще сприймається запах ванілі, цитрусових", - радить експерт.
Крім всього, не завадить привезти в порядок документи:
"Необхідно завчасно розібратись з боргами, якщо є. Розв'язати питання по комунальних платежах, зробити повірку лічильників, якщо пройшло 4 роки з моменту останньої повірки. Це основне, на що варто звернути увагу перед продажем нерухомості", - додає Бондарук.
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