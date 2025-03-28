Як підготувати квартиру до продажу: поради для власників нерухомості у 2025 році

Як підготувати квартиру до продажу

"Для швидкого та вдалого продажу квартири необхідно зробити передпродажну підготовку", - каже Бондарук.

Потрібно звернути увагу на:

сантехніку: вона має бути в робочому стані й не протікати; ванна і унітаз мають бути чисті, при необхідності зробіть реставрацію ванни;

квартира має бути вільна від лишніх предметів. Якщо є речі, які ви не плануєте забирати і вони не прикрашають загальний вигляд - від них краще позбутись;

якщо меблі залишаються і входять в вартість житла, то краще їх привезти в порядок також: при необхідності змінити обшивку на диванах і кріслах;

добре вимийте квартиру, у тому числі й вікна, аби житло було охайним.

"Перед переглядом квартири покупцями, бажано освіжити повітря у підʼїзді, якщо є проблеми в місцях загального користування. Іноді навіть роблять косметику у підʼїзді. Можна поставити освіжувач з приємним ніжним запахом у квартирі. Краще сприймається запах ванілі, цитрусових", - радить експерт.

Як підготувати документи

Крім всього, не завадить привезти в порядок документи:

зробити новий технічний паспорт, якщо у вас ще старого зразка, не зареєстрований в будівельному реєстрі;

перевірити наявність вклеєного фото в паспорті у 25 або 45 років;

оновити картку платника податку (ідентифікаційний код);

при необхідності знайти чи отримати дублікат рішення суду про розлучення (якщо власник розлучений).

"Необхідно завчасно розібратись з боргами, якщо є. Розв'язати питання по комунальних платежах, зробити повірку лічильників, якщо пройшло 4 роки з моменту останньої повірки. Це основне, на що варто звернути увагу перед продажем нерухомості", - додає Бондарук.