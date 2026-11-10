Как перевозить детей и животных в авто: МВД напомнило требования и штрафы

Водители и пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности во время каждой поездки. За нарушение этого правила предусмотрен штраф. Также есть отдельные правила перевозки детей и животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства внутренних дел Украины.

Почему важно пристегиваться в автомобиле

Ремни безопасности помогают удержать человека на месте во время столкновения, уменьшают риск удара об элементы салона и выбрасывание из автомобиля.

По пункту 2.3 "в" Правил дорожного движения водитель обязан пользоваться ремнем безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров. Пассажиры также должны пристегиваться, если транспортное средство оборудовано ремнями. Это предусмотрено пунктом 5.2 "б" ПДД .

За нарушение правил пользования ремнями безопасности часть пятая статьи 121 КУоАП предусматривает штраф в размере 510 гривен.

В МВД отмечают, что пристегиваться нужно даже во время коротких поездок и на небольшой скорости. Ремень необходим не только водителю и пассажиру спереди, но и сидящим сзади.

Также нельзя рассчитывать, что подушки безопасности заменят ремни. Они дополняют их действие: ремень удерживает человека в положении, где подушка может обеспечить надлежащую защиту.

Правильно пристегнутый ремень должен проходить нижней частью по тазовым костям, а диагональной - через середину плеча и грудную клетку. Лента должна прилегать к телу без извращений. Проводить ее под рукой или за спиной нельзя.

Как правильно перевозить детей

Для перевозки детей ростом менее 150 см в обычном легковом автомобиле необходимо использовать детские удерживающие системы. Требование предусмотрено пунктом 21.11 "б" ПДД.

Кресло должно соответствовать росту и массе ребенка и быть установлено в соответствии с инструкцией производителя. Перед поездкой нужно проверить надежность крепления, а также убедиться, что внутренние ремни не извращены и плотно прилегают к телу.

В МВД советуют не пристегивать ребенка поверх объемной зимней куртки: толстая одежда может помешать правильному прилеганию ремней. Лучше снять куртку, пристегнуть ребенка, а затем накрыть его пледом.

Также не следует преждевременно пересаживать ребенка лицом вперед. Перевозить его против направления движения нужно до достижения предельного роста или массы, определенных изготовителем для такого положения кресла.

Детские удерживающие системы устанавливают на местах для сидения кроме первого ряда. Исключение предусмотрено для детей младше трех лет: их можно перевозить в кресле против направления движения на переднем сиденье, если фронтальная подушка безопасности этого места отключена.

Как перевозить домашних животных

Домашние любимцы не должны свободно передвигаться по салону или сидеть на коленях у водителя. Животное может отвлечься от дороги, закрыть осмотр или помешать пользоваться педалями.

Для кошек и небольших животных следует использовать крепкую переноску, надежно закрепленную в салоне. Для собак можно выбрать автомобильную шлейку с системой фиксации или транспортный бокс соответствующего размера.

Птиц и других небольших любимцев также нужно перевозить в клетках или переносках с надлежащей вентиляцией и надежной дверцей. Они не должны скользить или кувыркаться во время движения.

Требования к перевозке животных автомобильным транспортом определяют, в частности, правила транспортировки животных, утвержденные постановлением Кабмина №1402. Пункт 44 предусматривает использование специальных средств для перевозки мелких домашних животных, малых собак и кошек весом до 10 кг.

Что делать, если на дорогу выбежало дикое животное

Водителям следует быть особенно внимательными на участках вблизи лесов. О возможном появлении диких животных предупреждает дорожный знак 1.36 "Дикие животные". Однако его отсутствие не гарантирует, что животное не выбежит на проезжую часть.

Увидев животное, нужно быть готовым к появлению других и заранее сбавить скорость. Не стоит резко маневрировать, если это может привести к выезду на встречную полосу или потере управления.

По пункту 12.3 ПДД, если возникла опасность, которую водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно снизить скорость вплоть до остановки или безопасно объехать препятствие.

В случае ДТП водитель должен остановиться, включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и сообщить полиции по номеру 102. Если есть травмированные люди, необходимо вызвать медиков. Раненого дикого животного не следует касаться или пытаться самостоятельно перевозить его.