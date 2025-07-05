MacBook тормозит? Простые шаги, которые реально ускорят его работу

Со временем любой Macbook захламляется: накапливаются ненужные файлы, устаревшие приложения и визуальный беспорядок. Но вместо покупки нового устройства, можно просто навести порядок - и ваш ноутбук снова будет выглядеть и работать почти как новый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget .

Как правильно чистить экран и корпус Mac

Хотя в продаже много специализированных средств, проще всего воспользоваться тем, что рекомендует сама Apple: обычной водой и микрофиброй.

Что нужно:

Распылитель с водой (лучше - дистиллированной, она не оставляет разводов)

Мягкая микрофибра

По желанию - ручной воздуходув Giottos Rocket Blower, который заменит дорогие и неэкологичные баллоны с сжатым воздухом.

Этапы чистки:

Отключите Mac и отсоедините все кабели

Используйте воздуходув или сухую салфетку из микрофибры, чтобы убрать пыль, особенно между клавишами

Смочите одну сторону микрофибры водой (никогда не распыляйте воду прямо на экран)

Сначала протрите дисплей, потом - остальные поверхности

Отполируйте сухой стороной ткани.

Как очистить диск Mac и освободить память

Одна из сложных задач - понять, с чего начать чистку внутренней памяти. К счастью, в macOS есть встроенный инструмент, который разбивает хранилище на категории: "Программы", "Документы", "Музыка", "Фото" и т. д.

Как найти:

Перейдите в Системные настройки, Основные, Хранилище.

Здесь можно увидеть, сколько места занимает каждая категория, когда последний раз запускалось приложение и удалить лишнее - прямо из этого окна.

Особенно полезен раздел "Программы", где macOS подскажет, если приложение устарело или больше не поддерживается.

Как организовать жесткий диск (фото: Engadget)

Как правильно удалять приложения

Просто перетащить программу в корзину - недостаточно. Многие файлы останутся в системе.

Лучше воспользоваться бесплатной утилитой AppCleaner, которая полностью удаляет приложение вместе с "хвостами" - кэшем, настройками и временными файлами.

Как правильно удалять приложения (фото: Engadget)

Где еще спрятаны "тяжелые" файлы

После удаления программ стоит перейти в раздел "Документы". Несмотря на название, здесь может быть что угодно: от архивов до видеофайлов. Смело удаляйте устаревшие dmg-файлы, если уже установили соответствующие приложения.

Если вы давно используете iPhone, на Mac могут храниться старые резервные копии iOS - их тоже можно удалить без вреда.

Панель меню

Хотя панель меню и не является частью рабочего стола, она - первое, что вы видите после запуска системы. И если в ней слишком много значков, может создаться ощущение визуального шума.

Приложение Bartender скрывает лишние иконки за иконкой с тремя точками. Вы можете настроить поведение каждой иконки - например, показывать индикатор батареи только тогда, когда ноутбук работает от аккумулятора.

Дополнительно: загляните в Системные настройки, Основные, Элементы входа. Удалите из автозапуска приложения, которыми вы не пользуетесь - это ускорит загрузку системы.

Чистый рабочий стол

Рабочий стол, заваленный файлами и скриншотами, - один из главных врагов порядка. Даже если вы используете папки и "стопки" (Stacks), со временем становится тяжело ориентироваться.

Вместо того чтобы превращать рабочий стол во временное хранилище, используйте метки (теги) macOS.

Как использовать теги в Finder:

Откройте Finder, Настройки (Command +,), Вкладка “Теги”

Выберите встроенные теги macOS или создайте свои (например, "Работа", "Важно", "Архив")

Перетащите нужные теги в "Избранные" - они появятся в боковом меню Finder

Чтобы применить тег: нажмите Ctrl + Клик на файле, далее выберите нужный тег.

Как использовать теги в Finder (фото: Engadget)

Можно добавлять несколько тегов к одному файлу, включая приложения. Вы сможете находить нужные документы с помощью поиска в Finder или Siri буквально за пару секунд.

Альтернатива Spotlight (умный поиск с Alfred)

Если стандартный поиск macOS вас не устраивает, попробуйте приложение Alfred. Это мощная замена Spotlight, которая помогает находить файлы, запускать программы и даже выполнять действия - все через быстрые клавиши. Интерфейс потребует привыкания, но производительность работы значительно вырастет.

Удобная организация окон в macOS

По сравнению с Windows 10, встроенная система управления окнами в macOS уступает в удобстве. Можно лишь зажать зеленую кнопку и разместить окно в одной из сторон экрана. На этом - все.

Решение: используйте сторонние утилиты, которые добавят функцию "прилипания" окон, как в Windows.

Лучшие варианты:

Magnet (5 долларов) - простая и понятная программа

Rectangle - бесплатная альтернатива

BetterSnapTool - функциональнее Magnet, но с менее интуитивным интерфейсом.

Все эти утилиты поддерживают горячие клавиши, позволяют быстро размещать окна в нужной части экрана и делают многозадачную работу на Mac удобной и быстрой.