Как перевод часов повлияет на школьников и студентов

Эта практика вызывает много дискуссий, в частности относительно ее влияния на здоровье и продуктивность детей и молодежи. Медики и педагоги предостерегают, что адаптация к новому режиму может занять от нескольких дней до двух недель и негативно сказаться на учебном процессе.

Нарушение биологического ритма

Организм человека работает по четким биологическим ритмам, которые регулируют сон, активность и концентрацию внимания. Исследование Университета Монреаля, проведенное в 2018 году, свидетельствует, что перевод часов заставляет школьников и студентов просыпаться раньше, чем они привыкли, что может привести к сонливости, снижению концентрации и повышенной утомляемости.

По словам врачей, особенно чувствительны к смене времени дети младшего школьного возраста. Их нервная система еще не полностью сформирована, поэтому изменения в режиме могут вызвать раздражительность, усталость и даже проблемы с пищеварением.

Влияние на успеваемость

Согласно исследованиям Американской академии медицины сна (AASM), в первые дни после перевода часов у детей ухудшаются память и внимание, что может привести к снижению успеваемости. Учителя замечают, что школьники становятся менее активными на первых уроках, а студенты - хуже воспринимают сложный материал.

Ученые также отмечают, что изменение времени может повлиять на результаты экзаменов или контрольных работ, если они приходятся на период адаптации.

Как помочь адаптироваться

Специалисты советуют родителям и преподавателям помочь детям быстрее приспособиться к новому режиму:

за неделю до перевода часов начать постепенно менять время отхода ко сну на 10-15 минут раньше;

уменьшить время использования гаджетов в вечерний период, чтобы не перегружать нервную систему;

следить за сбалансированным питанием и прогулками на свежем воздухе, что способствует нормализации сна;

в первые дни после перевода часов не перегружать детей дополнительными занятиями.

Хотя перевод часов и является привычной практикой, его влияние на организм, особенно молодых людей, следует учитывать. Правильный подход к адаптации поможет минимизировать негативные последствия и сохранить продуктивность в учебе.