Как перевод часов повлияет на школьников и студентов

В последнее воскресенье марта украинцы традиционно перейдут на летнее время. В ночь на 30 марта в 3:00 нужно перевести стрелки часов на час вперед.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Эта практика вызывает много дискуссий, в частности относительно ее влияния на здоровье и продуктивность детей и молодежи. Медики и педагоги предостерегают, что адаптация к новому режиму может занять от нескольких дней до двух недель и негативно сказаться на учебном процессе.
Организм человека работает по четким биологическим ритмам, которые регулируют сон, активность и концентрацию внимания. Исследование Университета Монреаля, проведенное в 2018 году, свидетельствует, что перевод часов заставляет школьников и студентов просыпаться раньше, чем они привыкли, что может привести к сонливости, снижению концентрации и повышенной утомляемости.
По словам врачей, особенно чувствительны к смене времени дети младшего школьного возраста. Их нервная система еще не полностью сформирована, поэтому изменения в режиме могут вызвать раздражительность, усталость и даже проблемы с пищеварением.
Согласно исследованиям Американской академии медицины сна (AASM), в первые дни после перевода часов у детей ухудшаются память и внимание, что может привести к снижению успеваемости. Учителя замечают, что школьники становятся менее активными на первых уроках, а студенты - хуже воспринимают сложный материал.
Ученые также отмечают, что изменение времени может повлиять на результаты экзаменов или контрольных работ, если они приходятся на период адаптации.
Специалисты советуют родителям и преподавателям помочь детям быстрее приспособиться к новому режиму:
Хотя перевод часов и является привычной практикой, его влияние на организм, особенно молодых людей, следует учитывать. Правильный подход к адаптации поможет минимизировать негативные последствия и сохранить продуктивность в учебе.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как перевод часов может повлиять на самочувствие людей. Эти изменения часто вызывают головную боль, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Врачи рекомендуют заранее подготовиться к переходу, постепенно меняя режим сна, ограничивая использование гаджетов перед сном, проводя больше времени на свежем воздухе и придерживаясь здорового питания.
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