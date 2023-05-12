Как победа Кылычдароглу может повлиять на позицию Турции по Украине: мнения экспертов

Турция после проведения президентских выборов вряд ли изменит позицию по Украине. Анкара, вероятно, останется посредником между Украиной и РФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть".

Отмечается, что в Турции мало интересуются внешними вопросами на президентских выборах. Поэтому украинский вопрос практически не поднимался во время президентской кампании.

Кандидат политических наук, старший аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер отметила, что Реджеп Тайип Эрдоган апеллирует больше к региональной силе Турции. Нынешний президент напоминал о зерновом соглашении как о победе его дипломатии и политике посредничества между РФ и Украиной.

"При нем Турция показала себя влиятельным государством, одновременно общающимся с президентами воюющих стран. Но это незначительный элемент его кампании", - отмечает Габер.

Она считает, что победа на выборах Кемаля Кылычдароглу кардинально ничего не изменит. По ее мнению, Турция продолжит поддерживать Украину политически и частично в военном плане, но не откажется от торговли с РФ.

Вероятно, изменится только риторика Турции, поскольку Кылычдароглу возьмет прозападный курс. Анкара не присоединится к санкциям против России, но, возможно, будет вести себя более взвешенно в отношениях с Москвой.

При этом победа Кылычдароглу может облегчить курс Украины в НАТО. Однако, по мнению аналитика Украинского института будущего Илии Кусы, в этом вопросе у нас не было проблем и с Эрдоганом.

"Это не ситуация с Венгрией, которая блокирует наш путь в НАТО из-за конфликта в языковой и образовательной сферах. Не думаю, что членство Украины зависит от того, кто будет во главе Турции. Но можно исходить из того, что Кылычдароглу прозападнее, и, возможно, с ним будет легче. Но это лишь предположение, неизвестно, как оно будет в действительности", - отметил он.

Поэтому президентские выборы в Турции и их результаты не приведут к изменению позиции по отношению к Украине. Вероятно, Анкара и дальше будет поддерживать территориальную целостность Украины и осуждать аннексию Крыма. Однако вряд ли Турция решится на открытие Босфора для военных кораблей РФ.