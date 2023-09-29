Как пенсионерам получить новое удостоверение: подробная инструкция

Пенсионеры в Украине могут получить новое удостоверение, если старое было потеряно или повреждено. Для этого необходимо подать заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики в Telegram.
Для подачи заявки на получение нового удостоверения следует обратиться:
При личном обращении нужно показать паспорт и заполнить заявление, к которому прилагается фото.
Чтобы подать заявление на портале Пенсионного фонда, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении".
Если подавать заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы необходимо подготовить копии документов:
Пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном сервисном центре.
Напомним, Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.
Также на Украине готовятся ввести новую систему для начисления пенсий.
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