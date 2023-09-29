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Як пенсіонерам отримати нове посвідчення: детальна інструкція

Фото: пенсіонерам пояснили, як отримати нове посвідчення (facebook com kogupfu)
Автор: Наталія Юрченко

Пенсіонери в Україні можуть отримати нове посвідчення, якщо старе було загублене або пошкоджене. Для цього потрібно подати заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики в Telegram.

Для подачі заявки на отримання нового посвідчення потрібно звернутися:

  • до сервісного центру тероргану Пенсійного фонду;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
  • за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

При особистому зверненні потрібно показати паспорт та заповнити заяву, до якої додається фото.

Щоб подати заяву на порталі Пенсійного фонду, потрібно зайди до розділу "Щодо пенсійного забезпечення".

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку "Пенсійний фонд", потрібно обрати вкладку "До ПФУ": розділ "Комунікації до ПФУ" - "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси необхідно підготувати скановані копії документів:

  • паспорта;
  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • підпису та фотографії.

Пенсійне посвідчення буде видано в обраному сервісному центрі.

Нагадаємо, Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Також в Україні готуються ввести нову систему для нарахування пенсій.

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