Як пенсіонерам отримати нове посвідчення: детальна інструкція

Пенсіонери в Україні можуть отримати нове посвідчення, якщо старе було загублене або пошкоджене. Для цього потрібно подати заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики в Telegram.
Для подачі заявки на отримання нового посвідчення потрібно звернутися:
При особистому зверненні потрібно показати паспорт та заповнити заяву, до якої додається фото.
Щоб подати заяву на порталі Пенсійного фонду, потрібно зайди до розділу "Щодо пенсійного забезпечення".
Якщо подавати заяву з мобільного застосунку "Пенсійний фонд", потрібно обрати вкладку "До ПФУ": розділ "Комунікації до ПФУ" - "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".
Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси необхідно підготувати скановані копії документів:
Пенсійне посвідчення буде видано в обраному сервісному центрі.
Нагадаємо, Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.
Також в Україні готуються ввести нову систему для нарахування пенсій.
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