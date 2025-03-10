Как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на рельсы: алгоритм действий

Напомним, вечером воскресенья, 9 марта (около 21:30), на так называемой "зеленой" ветке метро в Киеве (на Сырецко-Печерской линии) произошел трагический случай - погиб человек.

Работа трех станций столичного метрополитена была приостановлена. Движение поездов осуществлялось на участке между станциями "Сирець" и "Харківська".

Несколько позже пассажиров предупредили, что станции метро "Вирлиця", "Бориспільська" и "Червоний хутір" возобновят свою работу только на следующий день (утром понедельника, 10 марта).

Сначала сообщалось, якобы на станции "Вирлиця" человек упал на рельсы под поезд. Спасатели обнаружили погибшего мужчину под третьим вагоном (примерно в 70 метрах от платформы), деблокировали тело и подняли на платформу.

Тем временем на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Впоследствии в пресс-службе КГГА рассказали, что трагический случай на станции метро "Вирлиця" произошел из-за того, что пассажир "грубо нарушил правила пользования метрополитеном и несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, в результате чего попал под электропоезд".

От полученных травм он погиб на месте.

В целом к ликвидации последствий происшествия было привлечено около 20 специалистов различных служб: спасателей ГСЧС, медиков, правоохранителей, работников метрополитена.

Учитывая это, украинцев и гостей столицы в очередной раз призвали не нарушать правила пользования подземкой: не заходить в тоннели, не передвигаться по запрещенным зонам и не подвергать себя опасности.

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