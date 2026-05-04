Как оцифровать трудовую книжку самостоятельно: это надо сделать до июня

14:21 04.05.2026 Пн
2 мин
На перевод трудовых книжек в электронный формат у украинцев было 5 лет
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Пенсионном фонде объяснили, как оцифровать трудовую книжку (ПФУ)

В Украине продолжается переход на электронный учет трудовой деятельности. Бумажная трудовая книжка, которая десятилетиями была главным подтверждением стажа для пенсии, теперь заменяется цифровым аналогом.

Как самостоятельно оцифровать трудовую книжку - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему это удобно?

  • Надежность: данные невозможно потерять или повредить.
  • Доступность: информация о стаже всегда под рукой онлайн.
  • Скорость: оформление пенсии и социальных выплат становится значительно проще.

Важно: Как отмечают в Пенсионном фонде, законом установлен 5-летний переходный период, который длится до 10 июня 2026 года. Специалисты советуют оцифровывать данные заранее.

Как подать сведения онлайн: пошаговая инструкция

  1. Авторизация: Зайдите на вебпортал ПФУ и войдите в личный кабинет с помощью КЭП (электронной подписи).
  2. Раздел: В меню "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Сведения о трудовых отношениях".
  3. Данные: Заполните форму и согласитесь на обработку персональных данных.
  4. Отправка: Загрузите скан-копии документов и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

Результат обработки появится в разделе "Мои обращения".

Требования к скан-копиям

Чтобы ПФУ принял документы, соблюдайте следующие правила:

  • Сканируйте все заполненные страницы в хронологическом порядке.
  • Изображения должны быть четкими (видны печати, подписи, серия и номер).
  • Формат файлов: JPG или PDF.
  • Размер одного файла: до 1 МБ.
  • Рекомендуемое качество: 300 dpi.
  • Названия файлов должны соответствовать виду документа.
