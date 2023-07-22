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В Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов

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Суббота 22 июля 2023 11:29
В Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов Фото: в Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

В Украине создали приложение "База", при помощи которого ветераны смогут бесплатно получить психологическую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

"В приложении есть кризисная кнопка, функция которой - помочь урегулировать свое состояние, когда "накрывает". Также в приложении есть список полезных для ветеранов и ветеранок контактов", - рассказали разработчики приложения.

Как объяснили в Центре, в приложении собрали материалы о: тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хронической боли, злости, плохом сне, депрессии, навязчивых мыслях, панических атаках и не только.

"База" не является заменой психотерапии, но при помощи него можно научится предоставить себе первичную психологическую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине идет набор для участия в экспериментальном проекте по внедрению Института помощника ветерана.

Также мы писали, что на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.

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