Как получить статус ветерана военной службы: объяснение ТЦК

Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, следует обратиться в районный ТЦК с соответствующим заявлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение представителя Печерского районного в Киеве ТЦК и СП сержанта Ярослава Бондаренко.

Ветеранами военной службы могут признать таких граждан Украины:

те, кто безупречно прослужил на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;

лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;

лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше.

Отметим, что ветераны получат определенные льготы:

бесплатное пользование заведениями здравоохранения Минобороны;

первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;

преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;

50%-ная скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги;

первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

бесплатный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом междугородного сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;

бесплатный проезд всеми видам городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности.

Как получить удостоверение ветерана

Для оформления удостоверения ветерана военной службы необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации ветерана и предоставить в центр следующие документы:

заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;

копию паспорта или ID-карты;

копию идентификационного кода;

выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;

две фотографии;

копии приказов об увольнении с военной службы;

справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Напомним, недавно глава Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал новые законы в защиту ветеранов.

Кроме того, в Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов.

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