Работа на дому. Каких специалистов чаще всего ищут в Украине

Украинцы все чаще ищут работу в дистанционном формате. В условиях войны и нестабильной ситуации безопасности такой формат работы позволяет быть более гибкими.

РБК-Украина узнала у аналитиков OLX, какая ситуация на рынке удаленной работы по состоянию на август 2024 года и каких специалистов ищут чаще всего.

Рынок удаленной работы в Украине продолжает демонстрировать устойчивый рост. Это связано с многочисленными вызовами, которые возникли перед украинцами, в частности, из-за военных действий. Многие люди, вынужденные переселиться, ищут возможности работать удаленно, что позволяет им сохранять профессиональную стабильность и обеспечивать финансовую независимость.

В то же время, удаленная работа становится все более популярной среди молодежи, которая ценит гибкость и свободу, что придает такой формат занятости.

Популярные вакансии и отрасли

На украинском рынке удаленной работы наиболее популярными остаются вакансии в сфере поддержки клиентов, менеджмента продаж, администрирования интернет-магазинов и страниц в социальных сетях, копирайтинга и контент-менеджмента. Эти позиции продолжают пользоваться спросом, поскольку они позволяют работать с любой точки мира, имея только доступ к интернету.

Согласно данным платформы OLX, количество объявлений об удаленной работе в Украине выросло на 25% в июне 2024 года по сравнению с январем – с 1340 до 1683 объявлений. Это свидетельствует об активном росте спроса на дистанционную занятость. В то же время медианная зарплата в таких должностях составляет 16,5 тыс. гривен.

Чаще всего вакансии удаленной работы предлагаются в следующих областях:

Розничная торговля / продажи / закупки

Реклама / дизайн / PR

Производство / рабочие специальности

Административный персонал / HR / Секретариат

IT / компьютеры

Дефицит квалифицированных кадров

В то же время, общая ситуация на рынке труда осложняется дефицитом квалифицированных кадров. Это обусловлено мобилизацией и эмиграцией большого числа трудоспособного населения. Война заставила многих специалистов сменить место жительства или даже покинуть страну, что существенно повлияло на доступность квалифицированных работников.

Хотя количество вакансий на рынке растет, количество отзывов на них незначительно уменьшилось – со 152 575 до 151 749. Это может свидетельствовать об определенном насыщении рынка или о повышении требований со стороны работодателей.

В то же время самые большие зарплаты предлагают в сферах недвижимости (28 750 грн) и за рубежом (32 500 грн), что привлекает специалистов, готовых работать в этих отраслях.