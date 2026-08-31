Минздрав рассказал, какие медицинские услуги можно получить без бумаг и очередей

В Украине все больше медицинских услуг можно получить без бумажных документов. Онлайн можно выбрать семейному врачу, подать декларацию, получить е-рецепт или оформить больничный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Виктора Ляшко .

Министр напомнил, что цифровизация уже стала привычной частью повседневной жизни украинцев. В частности, через Кабинет пациента можно выбрать семейного врача и подать онлайн декларацию.

Там же пациент может просмотреть свою действующую декларацию и при необходимости обновить персональные данные.

Е-рецепт и поиск более дешевых лекарств

Еще одна возможность – дистанционное получение е-рецепта. Однако его можно получить онлайн только тогда, когда это разрешает состояние пациента и врач принимает соответствующее решение.

С помощью цифровых сервисов можно проверить цены на назначенные препараты.

Ляшко отметил, что QR-код в памятке к е-рецепту ведет в Национальный каталог цен. Там можно найти до трех наиболее экономически выгодных вариантов для приобретения лекарств за свой счет.

Е-лікарняний без бумажных документов

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности врач формирует в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). После этого информация автоматически передается в Пенсионный фонд для формирования е-лікарняного, если пациент является застрахованным лицом.

Таким образом, для оформления этого документа не требуются бумажные справки, печати или подписи.

Как работает ЄМалятко

Цифровизация также упрощает оформление услуги єМалятко. На основе медицинского заключения о рождении врач вносит необходимые данные в ЕСОЗ.

Родители получают номер медицинского заключения о рождении (МВН), после чего необходимая информация автоматически передается между государственными информационными системами.

По словам Ляшко, цифровые сервисы позволяют убрать из этих процессов бумажные документы, очереди, дублирование данных и лишние обращения граждан.