Долги и проверка собственника. Советы юриста, как покупать жилье во время войны
Покупка жилья, особенно во время войны – ответственный шаг, к которому всегда нужно подходить тщательно.
По просьбе РБК-Украина младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш рассказывает об основных моментах, которые следует принять во внимание при покупке недвижимости во время действия военного положения.
Что учитывать при покупке жилья во время войны: советы
Первый момент, на который обращает внимание специалист – то, что во время действия военного положения невозможно купить или продать жилье на временно оккупированных территориях.
"К этой категории относится жилье, расположенное на территории ведения активных боевых действий и временно оккупированных российской федерацией территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ", – комментирует Ярина Паш.
Приобрести в собственность недвижимое имущество, находящееся на таких территориях, невозможно. Также специалист дает другие советы на основе новшеств в законодательстве Украины.
Советы юриста при покупке жилья:
- проверьте владельца недвижимого имущества и убедитесь что он не имеет связей со страной-оккупантом. Если такая связь есть, нотариусы откажут в оформлении купли-продажи;
- обратите внимание, есть ли в наличии правильно оформленные правоустанавливающие и технические документы на недвижимое имущество;
- проверьте регистрацию права собственности в Реестре прав и не имеет ли такое имущество каких-либо судебных обременений;
- определите местонахождение такого имущества, убедитесь, не находится ли оно в административных пределах находящихся под оккупацией населенных пунктов или на которых ведутся активные боевые действия;
- попросите у контрагента подтверждения того, что за имуществом нет долгов по коммунальным услугам, что жилье не "проблемно" в контексте существенных проблем с коммуникациями, отоплением и другими моментами;
- узнайте с помощью Единого государственного реестра судебных решений, не является ли объектом спора такое недвижимое имущество;
- если квартиру вы приобретаете от юридического лица, получите информацию от контрагента о наличии полномочий у директора или другого лица по доверенности на отчуждение такого недвижимого имущества;
- проверьте, имеет ли право выбранный вами нотариус проводить нотариальное удостоверение договора купли-продажи и регистрации права собственности.
"Следует помнить, что согласно ч. 6 ст. 55 Закона Украины "О нотариате", удостоверение договоров об отчуждении объекта недвижимости осуществляется по местонахождению такого имущества или по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица – стороны соответствующего договора", – обращает внимание юрист.
Ранее Ярина Паш рассказала, как самостоятельно проверить застройщика в публичных реестрах.
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