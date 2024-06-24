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Долги и проверка собственника. Советы юриста, как покупать жилье во время войны

Украина, Понедельник 24 июня 2024 07:30
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Долги и проверка собственника. Советы юриста, как покупать жилье во время войны Фото: Жилой квартал в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Ярина Паш

Покупка жилья, особенно во время войны – ответственный шаг, к которому всегда нужно подходить тщательно.

По просьбе РБК-Украина младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш рассказывает об основных моментах, которые следует принять во внимание при покупке недвижимости во время действия военного положения.

Что учитывать при покупке жилья во время войны: советы

Первый момент, на который обращает внимание специалист – то, что во время действия военного положения невозможно купить или продать жилье на временно оккупированных территориях.

"К этой категории относится жилье, расположенное на территории ведения активных боевых действий и временно оккупированных российской федерацией территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ", – комментирует Ярина Паш.

Приобрести в собственность недвижимое имущество, находящееся на таких территориях, невозможно. Также специалист дает другие советы на основе новшеств в законодательстве Украины.

Советы юриста при покупке жилья:

  • проверьте владельца недвижимого имущества и убедитесь что он не имеет связей со страной-оккупантом. Если такая связь есть, нотариусы откажут в оформлении купли-продажи;
  • обратите внимание, есть ли в наличии правильно оформленные правоустанавливающие и технические документы на недвижимое имущество;
  • проверьте регистрацию права собственности в Реестре прав и не имеет ли такое имущество каких-либо судебных обременений;
  • определите местонахождение такого имущества, убедитесь, не находится ли оно в административных пределах находящихся под оккупацией населенных пунктов или на которых ведутся активные боевые действия;
  • попросите у контрагента подтверждения того, что за имуществом нет долгов по коммунальным услугам, что жилье не "проблемно" в контексте существенных проблем с коммуникациями, отоплением и другими моментами;
  • узнайте с помощью Единого государственного реестра судебных решений, не является ли объектом спора такое недвижимое имущество;
  • если квартиру вы приобретаете от юридического лица, получите информацию от контрагента о наличии полномочий у директора или другого лица по доверенности на отчуждение такого недвижимого имущества;
  • проверьте, имеет ли право выбранный вами нотариус проводить нотариальное удостоверение договора купли-продажи и регистрации права собственности.

"Следует помнить, что согласно ч. 6 ст. 55 Закона Украины "О нотариате", удостоверение договоров об отчуждении объекта недвижимости осуществляется по местонахождению такого имущества или по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту жительства физического лица – стороны соответствующего договора", – обращает внимание юрист.

Ранее Ярина Паш рассказала, как самостоятельно проверить застройщика в публичных реестрах.

Также стало известно, как война изменила рынок недвижимости Харькова и что происходит с ценами на жилье в городе.

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