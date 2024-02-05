"єВідновлення" набирает обороты: весной в Украине прогнозируют строительный бум

Украинцы уже обменяли 500 жилых сертификатов на квадратные метры и получили свои долгожданные дома. Это свидетельствует о том, что программа "єВідновлення" набирает обороты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, не все владельцы разрушенного войной жилья хотели пользоваться жилищными сертификатами.

"Владельцы частных домов ждали, когда начнется целевая программа и можно будет получить денежные средства и потратить их либо на строительные работы, либо на строительные материалы и отстроить свой дом на том земельном участке, где стоял дом раньше", - заявила Шуляк.

Нардеп спрогнозировала, что весной на Украине будет наблюдаться небольшой строительный бум, когда украинские семьи будут восстанавливать свои частные дома на земельных участках.

"Я очень много сейчас путешествую по регионам, встречаюсь с представителями и комиссий, созданными при органах местного самоуправления, и непосредственно с теми людьми, кто уже имеет опыт получения жилищных сертификатов и вообще работы с компенсационной программой. У людей огромное желание восстанавливаться именно там, где такие дома были", - резюмировала Шуляк.