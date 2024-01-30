Условия предоставления компенсации по программе "єВідновлення" могут изменить

Программу "єВідновлення" в 2024 году ожидают трансформации. В настоящее время инициаторы программы рассматривают возможности изменений в сроках подачи заявлений, запрета получить компенсацию за поврежденное/разрушенное жилье, которое приобрели чисто ради денег от государства, и присвоение разных статусов населенным пунктам в зависимости от степени их разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Она отметила, что механизмы работы программы и ее эффективность внимательно отслеживают и определяют моменты, в которых "єВідновлення" нужно улучшать. В частности, в Украине были проведены масштабные публичные консультации с участием участников программы и ее исполнителей. В ходе этих встреч выяснили ряд моментов, требующих усовершенствования.

В качестве примера глава профильного комитета привела случаи, когда заявления продолжают подавать и через 3 и более месяцев после разрушения, потому что нет четко прописанных на законодательном уровне сроков подачи.

"Для нас принципиально важно, чтобы механизм государственной компенсации был максимально прозрачным, эффективным и справедливым. К сожалению, мы видели отдельные случаи, когда некоторые граждане пытаются использовать программу "єВідновлення" ради собственной наживы, поэтому важно запретить возможность подавать заявления и получать компенсацию тем, кто на момент повреждения жилья не был его владельцем, а приобрели постфактум именно ради компенсации", - отметила нардеп.

Среди других возможных пунктов улучшения, выявленных в ходе публичных консультаций, Шуляк назвала:

Необходимость определить пределы жилья, повреждения которого позволяют претендовать на компенсацию. В частности, определить статус земельного участка под частным домом, от права собственности на который граждане отказались, получив сертификат;

Введение алгоритма оценки состояния жилья, если повреждения получила не квартира, а многоквартирный дом при условии, если его состояние будет влиять на возможность проживания в квартире;

Отмена для получателя компенсации за уничтоженное жилье необходимости уплачивать пенсионный сбор при покупке недвижимости в обмен на жилищный сертификат "єВідновлення".

"Мы внимательно изучаем запросы граждан и стараемся оперативно реагировать, вводя услуги, на которые высок спрос в обществе. В частности, когда выяснилось, что требует усовершенствования процедура подачи заявлений, мы ввели возможность подавать их через ЦПАУ или у нотариуса, а не только через Дію. Также почувствовали запрос на возможность подавать заявление в случаях, когда у жилья несколько совладельцев. Это тоже уже можно сделать", - отметила Шуляк.

Кроме этого, отдельным пунктом изменений, необходимость введения которых неоднократно звучала от граждан, есть возможность получения компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. Более того, в этом направлении уже начали работать - реализовали пилотный проект "єВідновлення" во временно оккупированном Мелитополе, где жители поврежденных и разрушенных жилищ могли подавать заявления на компенсацию.

Сбор и анализ информации о состоянии жилья - это первый важный этап для понимания текущей ситуации там, подчеркнула Шуляк, ведь у комиссий, которые обследуют такую недвижимость, пока нет возможности сделать это очно. Поэтому будут использоваться другие виды обследований. В частности, технические средства - дистанционное зондирование Земли, аэрофотосъемка, спутниковые снимки.

"Мы обращаемся ко всем гражданам, чье жилье потерпело разрушения вследствие российской вооруженной агрессии, сообщать об этом - подавать через Действие соответствующие информационные сообщения, на основе которых формируется Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Мы должны понимать масштабы разрушений, поскольку от этого зависит наши восстановления и восстановление", - подытожила Шуляк.

Напомним, с декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта, когда сумма компенсации до 200 тыс. грн), но и капитального ремонта своих домов.

Сумма компенсации в этом случае может достигать 500 тыс. гривен.

Кроме этого, с 1 января подавать заявления на компенсацию "єВідновлення" могут подавать те украинцы, которые осуществили ремонт своего поврежденного жилья за свой счет.