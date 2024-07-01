Как получить компенсацию за генераторы для дома: объяснение КГГА

Программы софинансирования: как получить компенсацию

Сейчас действует одна государственная и несколько городских программ, компенсирующих затраты на альтернативную энергетику. Например, по госпрограмме "ГринДом" можно получить гранты на компенсацию расходов на солнечные панели, инверторы и аккумуляторы.

Обратите внимание. Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо наличие средств в достаточном объеме на счете ОСМД и принятие соответствующего решения общим собранием.

Отдельно в Киеве действуют три муниципальных программы. Они позволяют жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование.

Город возмещает не менее 70% его стоимости. И программы эти действуют как для ОСМД и ЖСК, так и для домов, где они не созданы, говорит заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Сейчас, добавляет он, большое внимание граждан к Порядку частичного возмещения стоимости независимых источников энергии: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, солнечных зарядных станций, инверторов.

"Это стало своеобразным спасением для сотен домов после того, как враг начал массированно обстреливать энергообъекты", – говорит замглавы КГГА.

Фото: Установка солнечных панелей на дом (Getty Images)

Такая программа позволяет компенсировать 75% стоимости уже приобретенного генератора или другого оборудования. По состоянию на начало 2024 года в жилых домах Киева установили более 670 единиц различного оборудования и сумма возмещения составила около 18,6 млн. грн., приводят данные в КГГА.

В Киеве жилые дома нуждаются в разной мощности, количестве оборудования, и разных объемах помощи. Муниципалитет сейчас формирует предложения к изменениям и вынесет их на рассмотрение и утверждение Киевсовета.

Кроме того, в Киеве действует Конкурс энергоэффективных проектов "70/30%". Принять участие в нем могут только ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости установки, например индивидуальных тепловых пунктов, домовых счетчиков, утепления фасада или кровли, замену окон и дверей в коридорах для экономии тепла, электричества и денег жильцов. Уже было реализовано более 700 таких проектов. Это сотни миллионов гривен экономии, говорят в КГГА.

Третья городская программа – Капремонты. Ей могут воспользоваться все, в том числе дома без ОСМД или ЖСК. Здесь уже несколько больший перечень работ, на которые можно получить компенсацию, и доступны разные варианты финансового соотношения.

К примеру, замена лифта обошлась бы собственными средствами дорого. Но по этой программе можно получить лифт всего в 5% от его цены, потому что по программе действует соотношение 95/5%. То есть имеете новый лифт за 5% его стоимости.

"Но здесь есть важный элемент – объединение людей и принятие совместного решения. Программа включает и энергоэффективные работы, где соотношение не изменилось – 70/30%", – рассказывает Пантелеев.

Эксперты, уже ранее участвовавшие в программах, советуют тщательно просчитать техническую часть, учесть инфляционные риски. Важно также проговорить со всеми жителями, как все реализовывать на практике.