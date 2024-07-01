Як отримати компенсацію за генератори для будинку: пояснення КМДА

Програми співфінансування: як отримати компенсацію

Зараз діє одна державна і декілька міських програм, які компенсують витрати на альтернативну енергетику. Наприклад, за держпрограмою “ГрінДім” можна отримати гранти на компенсацію витрат на сонячні панелі, інвертори і акумулятори.

Зверніть увагу. Для того, щоб скористатися програмою, потрібна наявність коштів в достатньому обсязі на рахунку ОСББ і прийняття відповідного рішення загальними зборами.

Окремо в самому Києві діють три муніципальні програми. Вони дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання.

Місто відшкодовує не менше 70% його вартості. І програми ці діють як для ОСББ та ЖБК, так і для будинків, де вони не створені, каже РБК-Україна заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Зараз, додає він, велика увага громадян до Порядку часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії: бензинових, дизельних, газових генераторів, сонячних зарядних станцій, інверторів тощо.

"Це стало своєрідним порятунком для сотень будинків після того, як ворог почав масовано обстрілювати енергооб’єкти", – говорить заступник голови КМДА.

Фото: Встановлення сонячних панелей на будинок (Getty Images)

Така програма дозволяє компенсувати 75% вартості вже придбаного генератора або іншого обладнання. Станом на початок 2024 року в житлових будинках Києва встановили понад 670 одиниць різного обладнання і сума відшкодування склала близько 18,6 млн грн, наводять дані в КМДА.

У Києві житлові будинки потребують різної потужності та різної кількості обладнання, і різних обсягів допомоги. Муніципалітет зараз формує пропозиції до змін і далі винесе їх на розгляд та затвердження Київради.

Крім того, в Києві діє Конкурс енергоефективних проектів "70/30%". Взяти участь у ньому можуть лише ОСББ та ЖБК. Місто оплачує 70% вартості встановлення, наприклад, індивідуальних теплових пунктів, будинкових лічильників, утеплення фасаду чи покрівлі, заміну вікон та дверей в коридорах для економії тепла, електрики і грошей мешканців. Вже реалізували понад 700 таких проектів. Це сотні мільйонів гривень економії, кажуть у КМДА.

Третя міська програма – Капремонти. Нею можуть скористатися всі, в тому числі будинки без ОСББ чи ЖБК. Тут вже дещо більший перелік робіт, на які можна отримати компенсацію, і доступні різні варіанти фінансового співвідношення.

Наприклад, заміна ліфта обійшлася б власними коштами дорого. Але за цією програмою можна отримати ліфт лише за 5% від його ціни, бо за програмою діє співвідношення 95/5%. Тобто маєте новий ліфт за 5% його вартості.

"Але тут є важливий елемент – гуртування людей і прийняття спільного рішення. Програма включає і енергоефективні роботи, де співвідношення не змінилось – 70/30%", – розповідає РБК-Україна Пантелеєв.

Експерти, які вже раніше брали участь у програмах, радять ретельно прорахувати технічну частину, врахувати інфляційні ризики. Важливо також проговорити з усіма мешканцями, як все реалізовувати на практиці.