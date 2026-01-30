Как получить деньги на генератор и солнечные панели для дома: пошаговая инструкция

Заявки могут подавать ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов любой формы собственности через сайт svitlodim.gov.ua или через электронный кабинет на портале "Дія".

Подготовка к подаче заявки

Перед подачей заявки необходимо открыть счет со специальным режимом для зачисления и целевого использования государственной помощи.

Это можно сделать в АО "Ощадбанк" или в любом другом банке, который присоединится к программе. Перечень банков-партнеров будет регулярно обновляться на ресурсах Минразвития.

На что можно использовать средства

Финансирование программы предусматривает приобретение генераторов (бензиновых, дизельных или газовых), инверторов, аккумуляторов, высоковольтных батарей и солнечных панелей, что поможет домам подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Программа дает возможность жителям самостоятельно выбирать оборудование и поставщика, чтобы поддерживать работу лифтов, водоснабжения, освещения и отопления даже во время перебоев с электроэнергией.

Размер помощи

Сумма помощи варьируется от 100 до 300 тыс. грн для одного многоквартирного дома.

Размер финансирования зависит от нескольких факторов: