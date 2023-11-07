Как обжаловать решение ВВК: Минздрав назвал два варианта
Украинцы могут обжаловать решение военно-врачебных комиссий. Для этого есть два варианта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве напоминают, что обжаловать решение ВВК можно, если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья.
"Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд", - уточняют в Минздраве.
Обжалование в досудебном порядке
В ведомстве советуют начинать с обжалование в досудебном порядке. Для этого необходимо:
- Написать заявление о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК.
- Добавить к заявлению все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).
С такими документами и заявлением необходимо или самостоятельно прийти в высшую ВВК, или прислать почтой на адрес соответствующей ВВК.
Комиссия по итогам рассмотрения пересматривает заявление или может направить на повторный медосмотр. Потом заявителю предоставляют новый вывод о состоянии здоровья.
Обжалование в суде
Если первый метод не принес результат, то заявитель может обратиться в суд.
Суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, но имеет полномочия установить нарушения в процедуре проведения военно-врачебной комиссии. Решение ВВК могут отменить только на этом основании.
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