Как обжаловать решение ВВК: алгоритм действий

Если после прохождения медицинского осмотра ВВК вы считаете, что решение комиссии не отражает реальное состояние здоровья, то есть два варианта обжалования этого решения: в досудебном порядке и через суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс Минобороны Турбота.

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Подача жалобы. Необходимо написать жалобу (дополнение 26) о несогласии с выводами ВВК и просьбе пересмотреть решение в вышестоящей ВВК по подчиненности, согласно административно-территориальным зонам ответственности. Приложение документов. К жалобе нужно приложить все необходимые медицинские документы и копию предыдущего решения ВВК. Подача жалобы. Документы можно лично отнести в вышестоящую (региональную) ВВК или отправить "Укрпочтой" ценным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения.

После рассмотрения жалобы могут направить на повторный или контрольный медосмотр в ВВК, и на основе нового осмотра будет выдан новый вывод о состоянии здоровья.

Если не согласны с заключением региональной ВВК, можете обжаловать его в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК). Если же не согласны с решением ЦВВК, следует обратиться в суд.

Обжалование решения ВВК в суде

Обжалование решения ВВК в суде проводится в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. Однако стоит учитывать, что обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показаниям невозможно, так как это не входит в компетенцию суда. Суд имеет право проверять только законность принятия решения ВВК и соблюдение процедуры его принятия.

Таким образом, в случае несогласия с заключением ВВК, у вас есть возможность получить объективный пересмотр состояния здоровья, воспользовавшись досудебным или судебным порядком обжалования.