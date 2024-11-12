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Как обжаловать решение ВВК: алгоритм действий

Украина, Вторник 12 ноября 2024 11:57
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Как обжаловать решение ВВК: алгоритм действий Фото: как оспорить решение ВВК (armyinform.com.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Если после прохождения медицинского осмотра ВВК вы считаете, что решение комиссии не отражает реальное состояние здоровья, то есть два варианта обжалования этого решения: в досудебном порядке и через суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс Минобороны Турбота.

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

  1. Подача жалобы. Необходимо написать жалобу (дополнение 26) о несогласии с выводами ВВК и просьбе пересмотреть решение в вышестоящей ВВК по подчиненности, согласно административно-территориальным зонам ответственности.

  2. Приложение документов. К жалобе нужно приложить все необходимые медицинские документы и копию предыдущего решения ВВК.

  3. Подача жалобы. Документы можно лично отнести в вышестоящую (региональную) ВВК или отправить "Укрпочтой" ценным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения.

После рассмотрения жалобы могут направить на повторный или контрольный медосмотр в ВВК, и на основе нового осмотра будет выдан новый вывод о состоянии здоровья.

Если не согласны с заключением региональной ВВК, можете обжаловать его в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК). Если же не согласны с решением ЦВВК, следует обратиться в суд.

Обжалование решения ВВК в суде

Обжалование решения ВВК в суде проводится в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. Однако стоит учитывать, что обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показаниям невозможно, так как это не входит в компетенцию суда. Суд имеет право проверять только законность принятия решения ВВК и соблюдение процедуры его принятия.

Таким образом, в случае несогласия с заключением ВВК, у вас есть возможность получить объективный пересмотр состояния здоровья, воспользовавшись досудебным или судебным порядком обжалования.

Напомним,что в конце апреля 2024 Министерство обороны Украины внесло изменения в перечень болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности граждан к военной службе.

Кроме того, в Украине планируют провести цифровизацию военно-врачебных комиссий. Соответствующие шаги подготовят за две недели.

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