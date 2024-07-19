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Как оформить пенсионное удостоверение вместо утраченного: объяснение Пенсионного фонда

Фото: Пенсионное удостоверение (nashreporter.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, то может обратиться за оформлением нового документа. Это можно сделать как во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн.

Как подать заявление и какие документы нужно подготовить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Куда можно обратиться за новым пенсионным удостоверением

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, чтобы получить новый документ, можно обратиться в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины.

При этом необходимо предъявить:

  • паспорт;
  • справку о присвоении идентификационного номера;
  • заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения;
  • к которому добавить цветную фотографию размером 3х2,5 см.

Также не обязательно ехать в сервисный центр ПФУ – оформить новое удостоверение можно и онлайн. Это можно сделать:

  • на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua);
  • или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Пошаговые видеоинструкции, как авторизироваться на веб-портале Пенсионного фонда Украины, можно найти по ссылкам:

Чтобы подать заявление на оформление пенсионного удостоверения через портал электронных услуг, нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать там опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Чтобы подать такое заявление через мобильное приложение "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Фото: Подать заявление на оформление пенсионного удостоверения можно онлайн (gettyimages.com)

Как подать документы в Пенсионный фонд онлайн

Пенсионеры, которые будут подавать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы Фонда, должны подготовить сканкопии:

  • паспорта;
  • справки о присвоении идентификационного номера;
  • собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета);
  • фотографию.

Следует учесть, что сканкопии должны отвечать определенным требованиям:

  • быть цветными и четкими;
  • сохраненными в форматах JPG или PDF.

Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Требования к сканированной копии фотографии:

  • размер файла – от 20 до 24 кБ;
  • размер фотографии – 3х2,5 см;
  • содержание фотографии – лицо должно составлять 70-80%;
  • фон фотографии – белый;
  • фотография должна быть сделана в течение послених 6 месяцев;
  • на фото должны отсутствовать посторонние предметы;
  • фотография должна быть цветной.

Новое пенсионное удостоверение человек сможет получить в том сервисном центре Фонда, который укажет в заявлении.

Кроме того, в мобильном приложении "Дія" генерируется электронное отображение пенсионного удостоверения. Оно имеет такую же юридическую силу, как и обычное.

Напомним, мы писали, сколько украинцев получают пенсии больше 10 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, кто может подать заявление на льготы вместо ветерана. В Пенсионном фонде объяснили детали упрощенной процедуры.

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