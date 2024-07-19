Как оформить пенсионное удостоверение вместо утраченного: объяснение Пенсионного фонда

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, то может обратиться за оформлением нового документа. Это можно сделать как во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн.
Как подать заявление и какие документы нужно подготовить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, чтобы получить новый документ, можно обратиться в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины.
При этом необходимо предъявить:
Также не обязательно ехать в сервисный центр ПФУ – оформить новое удостоверение можно и онлайн. Это можно сделать:
Пошаговые видеоинструкции, как авторизироваться на веб-портале Пенсионного фонда Украины, можно найти по ссылкам:
Чтобы подать заявление на оформление пенсионного удостоверения через портал электронных услуг, нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать там опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
Чтобы подать такое заявление через мобильное приложение "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Фото: Подать заявление на оформление пенсионного удостоверения можно онлайн (gettyimages.com)
Пенсионеры, которые будут подавать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы Фонда, должны подготовить сканкопии:
Следует учесть, что сканкопии должны отвечать определенным требованиям:
Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Требования к сканированной копии фотографии:
Новое пенсионное удостоверение человек сможет получить в том сервисном центре Фонда, который укажет в заявлении.
Кроме того, в мобильном приложении "Дія" генерируется электронное отображение пенсионного удостоверения. Оно имеет такую же юридическую силу, как и обычное.
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