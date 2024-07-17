Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 тысяч гривен: данные ПФУ

По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего числа пенсионеров (10 263 722 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен - 26,1%, 2 682 526 человек, средняя пенсия - 2 762,99 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 17,3%, 1 777 635 человек, средняя пенсия - 3 546,82 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 18,6%, 1 907 551 человек, средняя пенсия - 4 415,16 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 25,5%, 2 614 542 человека, средняя пенсия - 6 854,13 гривен,

более 10000 гривен - 12,5%, 1 281 468 человек, средняя пенсия - 15 326,88 гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2024 года составлял 5 743,27 гривен. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.

Количество пенсионеров за полгода сократилось на 252 815 человека до 10 263 722.