Кто может подать заявление на льготы вместо ветерана: объяснение Пенсионного фонда
Заявление о назначении льгот вместо участника боевых действий могут подать члены его семьи. По экспериментальному проекту, процедура обращения теперь упрощена.
Кто может подать заявление о назначении льгот вместо ветерана, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто может подать заявление на льготы вместо ветерана
В Украине продолжается экспериментальный проект по упрощению процедуры обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно – взятие на учет и предоставление льгот.
Вместо ветерана подать заявление на назначение льгот могут члены его семьи. В частности:
- муж или жена;
- нетрудоспособные родители;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;
- человек, который проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке.
Подать заявление и документы можно одним из способов:
- лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- почтой – по адресу органа Пенсионного фонда Украины;
- онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дію".
Фото: Подать заявление вместо ветерана может жена (gettyimages.com)
Как ветерану войны подать упрощенное заявление на льготы
В упрощенном заявлении ветеран войны должен указать меньше информации, так как данные собираются через взаимодействие между государственными реестрами.
Чтобы подать заявление через сайт, нужно:
- зайти на веб-портал Фонда и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи;
- в личном кабинете в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- ознакомиться с информацией в открывшемся окне и нажать кнопку "Продолжить";
- в открывшемся поле выбрать опцию "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";
- заполнить форму, которая появится на экране: указать лицо, подающее заявление, предоставить общую информацию про льготника (паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах;
- с помощью опции "Добавить файл" можно по желанию и при наличии добавить сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу. Тогда следует дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку и нажать "Сформировать заявление";
- после проверки данных заявления нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ"
- результат рассмотрения заявления отображается в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".
Напомним, мы писали, с какого месяца начислят субсидию, если подать заявление в июле.
Также рассказывали, на какие льготы могут претендовать пострадавшие в результате войны дети.
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