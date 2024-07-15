Кто может подать заявление на льготы вместо ветерана: объяснение Пенсионного фонда

Заявление о назначении льгот вместо участника боевых действий могут подать члены его семьи. По экспериментальному проекту, процедура обращения теперь упрощена.

Кто может подать заявление о назначении льгот вместо ветерана, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может подать заявление на льготы вместо ветерана

В Украине продолжается экспериментальный проект по упрощению процедуры обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно – взятие на учет и предоставление льгот.

Вместо ветерана подать заявление на назначение льгот могут члены его семьи. В частности:

муж или жена;

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;

человек, который проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке.

Подать заявление и документы можно одним из способов:

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой – по адресу органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дію".

Фото: Подать заявление вместо ветерана может жена (gettyimages.com)

Как ветерану войны подать упрощенное заявление на льготы

В упрощенном заявлении ветеран войны должен указать меньше информации, так как данные собираются через взаимодействие между государственными реестрами.

Чтобы подать заявление через сайт, нужно: