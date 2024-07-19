Як оформити пенсійне посвідчення замість втраченого: пояснення Пенсійного фонду

Якщо пенсіонер втратив пенсійне посвідчення, то може звернутися за оформленням нового документу. Це можна зробити як під час візиту до сервісного центру Пенсійного фонду, так і онлайн.
Як подати заяву та які документи необхідно підготувати, РБК-Україна розповідає з посиланням на Пенсійний фонд України.
Якщо пенсіонер втратив пенсійне посвідчення, щоб отримати новий документ, можна звернутися до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України.
При цьому необхідно пред’явити:
Також не обов'язково їхати до сервісного центру ПФУ – оформити нове посвідчення можна і онлайн. Це можна зробити:
Покрокові відеоінструкції, як авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, можна знайти за посиланнями:
Щоб подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення через портал електронних послуг, потрібно знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати там опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".
Щоб подати таку заяву через мобільний застосунок "Пенсійний фонд", треба обрати вкладку "До ПФУ": розділ "Комунікації до ПФУ" – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".
Фото: Подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення можна онлайн (gettyimages.com)
Пенсіонери, які подаватимуть заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні сервіси Фонду, мають підготувати сканкопії:
Слід врахувати, що сканкопії мають відповідати певним вимогам:
Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.
Вимоги до сканованої копії фотографії такі:
Нове пенсійне посвідчення людина зможе отримати у тому сервісному центрі Фонду, який зазначить у заяві.
Крім того, у мобільному застосунку "Дія" генерується електронне відображення пенсійного посвідчення. Воно має таку саму юридичну силу, як і звичайне.
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