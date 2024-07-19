Як оформити пенсійне посвідчення замість втраченого: пояснення Пенсійного фонду

Куди можна звернутися за новим пенсійним посвідченням

Якщо пенсіонер втратив пенсійне посвідчення, щоб отримати новий документ, можна звернутися до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України.

При цьому необхідно пред’явити:

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення;

до якої додати кольорове фото розміром 3х2,5 см.

Також не обов'язково їхати до сервісного центру ПФУ – оформити нове посвідчення можна і онлайн. Це можна зробити:

на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України ( portal.pfu.gov.ua );

portal.pfu.gov.ua або за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

Покрокові відеоінструкції, як авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, можна знайти за посиланнями:

Щоб подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення через портал електронних послуг, потрібно знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати там опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Щоб подати таку заяву через мобільний застосунок "Пенсійний фонд", треба обрати вкладку "До ПФУ": розділ "Комунікації до ПФУ" – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Фото: Подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення можна онлайн (gettyimages.com)

Як подати документи до Пенсійного фонду онлайн

Пенсіонери, які подаватимуть заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні сервіси Фонду, мають підготувати сканкопії:

паспорта;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору);

фотокартку.

Слід врахувати, що сканкопії мають відповідати певним вимогам:

бути кольоровими та чіткими;

збереженими у форматах JPG або PDF.

Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Вимоги до сканованої копії фотографії такі:

розмір файлу – від 20 до 24 кБ;

розмір фотографії – 3х2,5 см;

зміст фотографії – обличчя повинно становити 70-80%;

фон фотографії – білий;

фотографія має бути зроблена протягом останніх 6 місяців;

на фото мають бути відсутні сторонні предмети;

фотографія має бути кольоровою.

Нове пенсійне посвідчення людина зможе отримати у тому сервісному центрі Фонду, який зазначить у заяві.

Крім того, у мобільному застосунку "Дія" генерується електронне відображення пенсійного посвідчення. Воно має таку саму юридичну силу, як і звичайне.