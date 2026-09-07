Некоторым украинцам дадут почти 19,5 тысяч на отопление: кто и как может получить деньги
В этом году отдельные категории украинцев могут получить 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Помощь рассчитана на жителей прифронтовых громад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Facebook.
Сколько семей могут получить выплату
Согласно информации Корецкого, по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона в этом году получат однократно более 380 тысяч семей.
"В прифронтовых громадах", - уточнил чиновник.
Он добавил, что для этого правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.
"Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики", - поделился Корецкий.
380 тысяч семей в прифронтовых громадах получат по 19 400 гривен помощи перед зимой (инфографика: facebook.com/sergii.koretskyi.page)
На кого рассчитана такая поддержка
Глава Кабинета министров объяснил, что речь идет о поддержке для украинцев, которые больше всего в ней нуждаются:
- люди с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- получатели жилищных субсидий;
- многодетные и приемные семьи;
- одинокие матери;
- семьи с детьми с инвалидностью;
- детские дома семейного типа;
- патронатные семьи.
Как и до какого числа можно подать заявление
Заявление на единоразовую помощь можно подать несколькими разными способами:
- через местную власть;
- через Пенсионный фонд Украины (ПФУ);
- через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Сделать это, по данным Корецкого, нужно до 30 октября 2026 года.
Как можно будет получить эту выплату
В заключение премьер-министр сообщил, что украинцы смогут получить одноразовую выплату на прохождение отопительного сезона (в прифронтовых громадах):
- либо на банковский счет;
- либо через "Укрпочту".
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