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Некоторым украинцам дадут почти 19,5 тысяч на отопление: кто и как может получить деньги

10:38 07.09.2026 Пн
2 мин
На помощь перед отопительным сезоном уже привлекли 7,4 млрд гривен
aimg Ирина Костенко
Некоторым украинцам дадут почти 19,5 тысяч на отопление: кто и как может получить деньги Отопительный сезон - серьезный вызов для многих украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)
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В этом году отдельные категории украинцев могут получить 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Помощь рассчитана на жителей прифронтовых громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Facebook.

Сколько семей могут получить выплату

Согласно информации Корецкого, по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона в этом году получат однократно более 380 тысяч семей.

"В прифронтовых громадах", - уточнил чиновник.

Он добавил, что для этого правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.

"Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики", - поделился Корецкий.

Некоторым украинцам дадут почти 19,5 тысяч на отопление: кто и как может получить деньги380 тысяч семей в прифронтовых громадах получат по 19 400 гривен помощи перед зимой (инфографика: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

На кого рассчитана такая поддержка

Глава Кабинета министров объяснил, что речь идет о поддержке для украинцев, которые больше всего в ней нуждаются:

  • люди с инвалидностью;
  • одинокие пенсионеры;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • получатели жилищных субсидий;
  • многодетные и приемные семьи;
  • одинокие матери;
  • семьи с детьми с инвалидностью;
  • детские дома семейного типа;
  • патронатные семьи.
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Как и до какого числа можно подать заявление

Заявление на единоразовую помощь можно подать несколькими разными способами:

  • через местную власть;
  • через Пенсионный фонд Украины (ПФУ);
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Сделать это, по данным Корецкого, нужно до 30 октября 2026 года.

Как можно будет получить эту выплату

В заключение премьер-министр сообщил, что украинцы смогут получить одноразовую выплату на прохождение отопительного сезона (в прифронтовых громадах):

  • либо на банковский счет;
  • либо через "Укрпочту".

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить субсидию на дрова и сжиженный газ, но есть условие.

Кроме того, мы объясняли, как в Украине упростили правила для резервного тепла.

Читайте также, хватит ли газа и света зимой - к чему готовиться в новом отопительном сезоне.

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