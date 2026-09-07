Некоторым украинцам дадут почти 19,5 тысяч на отопление: кто и как может получить деньги

В этом году отдельные категории украинцев могут получить 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Помощь рассчитана на жителей прифронтовых громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Facebook.

Сколько семей могут получить выплату

Согласно информации Корецкого, по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона в этом году получат однократно более 380 тысяч семей.

"В прифронтовых громадах", - уточнил чиновник.

Он добавил, что для этого правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.

"Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики", - поделился Корецкий.

380 тысяч семей в прифронтовых громадах получат по 19 400 гривен помощи перед зимой (инфографика: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

На кого рассчитана такая поддержка

Глава Кабинета министров объяснил, что речь идет о поддержке для украинцев, которые больше всего в ней нуждаются:

люди с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

получатели жилищных субсидий;

многодетные и приемные семьи;

одинокие матери;

семьи с детьми с инвалидностью;

детские дома семейного типа;

патронатные семьи.

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Как и до какого числа можно подать заявление

Заявление на единоразовую помощь можно подать несколькими разными способами:

через местную власть;

через Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Сделать это, по данным Корецкого, нужно до 30 октября 2026 года.

Как можно будет получить эту выплату

В заключение премьер-министр сообщил, что украинцы смогут получить одноразовую выплату на прохождение отопительного сезона (в прифронтовых громадах):