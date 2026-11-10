Как обстрел фабрики в Прилуках изменил табачный бизнес и что будет дальше: интервью с CEO BAT Украина Оксаной Сердюк

– 7 сентября фабрика в Прилуках пострадала в результате вражеских обстрелов. Какие убытки понесло предприятие и как эта атака повлияла на операционную деятельность компании?

– Самое главное – удалось избежать человеческих жертв. Никто не погиб, никто не получил тяжелых травм. Это стало возможным благодаря четким действиям команды и соблюдению протоколов безопасности. Сразу после сигнала воздушной тревоги смена остановила технологические процессы, и все сотрудники своевременно перешли в укрытия. Первые часы после атаки мы сосредоточились на безопасности: убедились, где находится каждый человек, оказали необходимую помощь тем, кто в ней нуждался. Отдельно хочу поблагодарить сотрудников ГСЧС, правоохранителей и нашу команду, которые оперативно отреагировали на ситуацию и локализовали возгорание.

Что касается материального ущерба, то потери существенные. Мы остановили работу производственных линий. На предприятии работают экспертные группы, которые проводят инженерно-технические экспертизы и оценивают весь масштаб разрушений и потерь.

Сейчас мы выстраиваем новую схему обеспечения рыночного спроса. Главная задача – не допустить дефицита легальной продукции, ведь любой пробел на полках моментально заполняет нелегальный рынок. Чтобы сохранить стабильность поставок, мы задействовали международные возможности Группы BAT. Спрос украинских потребителей сейчас удовлетворяем за счет импорта с европейских фабрик компании.

Параллельно мы работаем над адаптацией коллектива к новым реалиям, детально пересматриваем функциональную нагрузку сотрудников, согласовываем новые форматы занятости и перераспределяем задачи в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

– Вы говорите, что людей спасли именно укрытия и четкие действия в соответствии с протоколом. Но очевидно, что во время войны безопасность сотрудников – это уже не только своевременный спуск в укрытие. Что сегодня вы вкладываете в это понятие?

– Сегодня безопасность для нас – это сложная многоуровневая система, которая охватывает не только физическую защиту на предприятии, но и медицинские гарантии, бытовую поддержку и психологическую помощь.

Первый уровень – безусловно, физическая безопасность. Вражеский удар по фабрике в Прилуках подтвердил, насколько важно иметь надлежащим образом оборудованные укрытия и понятные и эффективные алгоритмы действий во время воздушных тревог. Все наши сотрудники знают, что делать в таких ситуациях, и без промедления соблюдают протокол.

Второй уровень – медицинская и материальная помощь. Для всей команды действует полное медицинское страхование и страхование жизни, которое, среди прочего, покрывает и военные риски. Кроме того, компания предоставляет другие виды материальной поддержки. В частности, мы обеспечили сотрудников зарядными станциями и дополнительным оборудованием для прохождения зимы и преодоления перебоев с электроснабжением, поддерживаем постоянный диалог с коллегами по вопросу предоставления дополнительных средств на этот период.

И третье направление – психологическая устойчивость. У нас действует Employee Assistance Programme (EAP), которая предоставляет сотрудникам и членам их семей круглосуточный конфиденциальный доступ к квалифицированным психологам, юристам и финансовым консультантам. Эта программа оказалась особенно ценной для тех сотрудников, которые находились в укрытиях на производстве непосредственно в момент атаки. Пережить такой опыт – колоссальный стресс, поэтому предоставление качественной профессиональной помощи пострадавшим коллегам стало первоочередной задачей.

В целом все эти шаги являются частью нашей более широкой концепции Truly Inclusive – "По-настоящему инклюзивные". В BAT Украина мы стараемся создавать среду, в которой каждый человек чувствует системную защиту даже в таких сложных условиях.

– Что именно вы вкладываете в концепцию Truly Inclusive?

– Философия Truly Inclusive всегда была фундаментом нашей корпоративной политики. Для нас это прежде всего создание открытой и безбарьерной среды для каждого. Мы регулярно проводим аудиты физической доступности рабочих пространств: устраняем архитектурные барьеры и адаптируем рабочие места под потребности людей с инвалидностью. Также в компании действуют программы поддержки родителей с маленькими детьми. Наше главное правило – обеспечить прозрачные и равные условия для развития каждого независимо от возраста и жизненных обстоятельств.

И мы видим, что этот подход дает практический результат: в этом году BAT Украина уже в восьмой раз получила международную сертификацию Top Employer и занимает высокие позиции в Индексе корпоративного равенства.

Недавно мы решили масштабировать эти практики и совместно с ОО "Точка опоры ЮА" создали "Компас инклюзивности" – открытую цифровую платформу, где делимся собственными наработками с рынком.

Презентация онлайн-платформы inclusivity.com.ua на Форуме союзников и союзниц "БАМ!" 2026 (фото: BAT Украина)

– Можете рассказать подробнее о "Компасе инклюзивности"? Как возникла идея создания платформы?

– Когда мы выстроили инклюзивные практики в BAT Украина, стало очевидно, что разработанные нами решения могут быть полезны далеко за пределами нашей компании.

Сегодня многие украинские компании уже понимают важность инклюзивности, однако большинство воспринимает ее как абстрактное явление, нечто весьма теоретическое. Мы исследовали рынок и увидели запрос на простой и понятный инструмент, который помог бы компаниям без лишних сложностей оценить положение дел в собственном бизнесе и определить первые шаги. Именно так появился "Компас инклюзивности". Для нас было принципиально важно сделать его практичным и применимым в реальной жизни, без нравоучений и сухой теории.

Платформа предлагает пройти тест на определение инклюзивного IQ как работодателям, так и сотрудникам. По его результатам пользователь получает персонализированные рекомендации и готовые кейсы BAT Украина – фактически пошаговые инструкции, которые любая компания может адаптировать под собственные процессы.

Самый ценный результат для нас – видеть реальную реакцию рынка. За первые два месяца после запуска тест прошел 261 работодатель и 1581 сотрудник. И что показательно: почти 85% пользователей поставили наивысшие оценки – 9 и 10 баллов, оценивая вероятность применения полученных знаний на практике.

Такое стремление к переменам для нас действительно ценно, ведь в нынешних условиях украинский рынок особенно нуждается в практических инклюзивных решениях.

– Если говорить о внутреннем опыте BAT Украина: какие программы поддержки сформировались у вас в ответ на вызовы полномасштабной войны?

– Самая главная обязанность сегодня – это поддержка коллег, которые защищают страну в рядах Сил обороны. Человек на передовой должен чувствовать надежную поддержку тыла и быть уверенным в собственном будущем. Именно поэтому за всеми мобилизованными сотрудниками мы сохраняем рабочие места и продолжаем выплачивать заработную плату.

Параллельно мы системно готовимся к возвращению ветеранов к гражданской работе. Так, в компании действует программа "Открыты к ветеранам", в рамках которой мы создали практическое руководство для руководителей и HR-специалистов. Оно помогает правильно взаимодействовать с коллегами, возвращающимися с военной службы, корректно оценивать их опыт и находить для него эффективное применение в бизнес-задачах. Это помогает избегать барьеров в коммуникации и делает реинтеграцию в коллектив быстрой и комфортной.

Общее мероприятие BAT Украина и ОО "Ветераныгражданские Петрос" в Киеве (фото: BAT Украина)

– Вы сохраняете рабочие места и готовитесь принимать ветеранов, но будет ли им куда возвращаться? Каково вообще будущее фабрики в Прилуках – BAT планирует ее восстанавливать?

– Фабрика в Прилуках входила в тройку самых современных и эффективных предприятий Группы BAT во всем регионе Америки и Европы. Она полностью обеспечивала потребности внутреннего рынка и одновременно генерировала стабильную валютную выручку для государства благодаря экспорту продукции в ряд стран. Кроме того, именно здесь мы наладили единственное в Украине производство ТВЭНов.

Поэтому, конечно, мы бы очень хотели восстановить производство, однако пока говорить об этом рано. Актуальными остаются не только непосредственно угрозы безопасности, но и дальнейший рост объемов незаконной торговли, достигшей беспрецедентных масштабов, а также непредсказуемая регуляторная деятельность.

Фабрика BAT Украина в Прилуках до обстрела 7 сентября 2026 года (фото: BAT Украина)

– Что именно вы имеете в виду, когда говорите о непредсказуемой регуляторной деятельности?

– В последние годы в парламенте регулярно появляются законодательные инициативы, которые на словах декларируют усиление контроля над рынком и борьбу с незаконной торговлей, но на практике лишь создают дополнительные искусственные барьеры для прозрачных компаний. Во время войны все легальные производители были вынуждены инвестировать сотни миллионов гривен в выполнение все новых и новых требований законодателя: круглосуточное видеонаблюдение, внедрение системы е-акциза, новые требования к упаковке и так далее. Ни одна из этих новаций не имела и не может иметь положительного эффекта в борьбе с нелегальной торговлей, но при этом создала дополнительные сложности и расходы для легальных производителей.

Параллельно не прекращаются попытки навязать обязательное использование отечественного сырья. Несмотря на то что народные депутаты уже трижды отклоняли эту инициативу, нормы нового законопроекта №15372 снова предлагают закрепить обязательную долю украинского табака в производстве в сочетании с внедрением чрезвычайно сложного механизма электронного контроля за оборотом сырья в целом. И это несмотря на то, что сроки внедрения системы е-акциза уже дважды переносились из-за неготовности государственных технологических систем к обработке колоссального объема данных.

Поверьте, в условиях войны ни одна компания не выстраивала бы сложную и дорогостоящую трансграничную логистику, если бы необходимое и качественное сырье можно было получить на соседнем поле. Украинский климат просто не подходит для выращивания ряда специфических сортов, поэтому добиться необходимого качества здесь невозможно. Кроме того, нам просто неизвестно, кто в Украине легально выращивал бы табак и соблюдал мировые стандарты его производства.

Глобальные компании вряд ли будут пересматривать рецептуру своей продукции ради локальных регуляторных экспериментов. Если подобные нормы будут приняты, это просто заблокирует производство в Украине и ударит по экспорту. Зачем что-то производить в Украине в таких жестких регуляторных рамках, если можно просто импортировать готовую продукцию? Для нас это выглядит как антиконкурентная попытка создать гарантированный рынок сбыта для нескольких аграриев, полностью игнорируя реальные стандарты качества и ставя под угрозу легальное производство.

Еще одна угроза для инвестора – это процветание "теневого" рынка в Украине. Согласно исследованию Kantar, в июле 2026 года доля нелегальных сигарет достигла 21,6% – это рекорд за последние два года. Фактически каждая пятая пачка в стране сейчас нелегальная, а ежегодные потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в рекордные 36,4 млрд грн. И это уже вопрос не отдельной индустрии, а национальной экономической безопасности.

Для решения этой проблемы не нужно принимать никаких законодательных изменений – достаточно продемонстрировать политическую волю к искоренению этого позорного явления, которое буквально подпитывает организованную преступность в стране. Мы услышали решительную готовность премьер-министра наконец принять решительные меры в отношении нелегальных игроков и очень надеемся на положительный эффект таких действий.

– Какие регуляторные нормы могли бы реально сократить нелегальный сегмент и поддержать легальных производителей?

– Ключевым приоритетом должен стать акцент на эффективном применении уже действующих норм, а не на введении новых запретов или дополнительных ограничений. Попытки искусственно зарегулировать рынок лишь лишают потребителя доступа к легальной и проверенной продукции, создавая предпосылки для нелегальной торговли.

Показательный пример – запрет ароматизаторов для электронных сигарет. Это решение фактически уничтожило легальный рынок вейпов: сейчас более 94% этой продукции находится в "тени", что ежегодно лишает бюджет около 10 миллиардов гривен. Потребление никуда не исчезло – более того, нелегальные точки без каких-либо опасений работают даже в крупных торгово-развлекательных центрах. При этом качество, безопасность и происхождение такой продукции никто не контролирует.

Законодательных инструментов для контроля в Украине более чем достаточно. Вопрос заключается исключительно в их практической и скоординированной реализации правоохранительными и контролирующими органами – БЭБ, налоговой службой и таможней. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо системно ликвидировать нелегальные схемы и подпольные производства, а не придумывать новые регуляторные рычаги воздействия на прозрачных налогоплательщиков. Тем более в условиях войны, когда предприятия буквально пытаются удержаться на плаву и сохранить производство в Украине.

– Если говорить о поддержке "белого" бизнеса со стороны государства, ожидаете ли вы от правительства компенсации или льгот вследствие российского удара?

– Мы не просим у правительства прямых финансовых компенсаций или специальных дотаций. Мы прекрасно понимаем, в каких реалиях живет страна и на что в первую очередь должны направляться государственные средства во время войны.

Однако есть вопросы элементарной справедливости и здравого смысла. Например, история с акцизом: когда вражеские удары разрушают склады или фабрики табачных компаний, сгорает продукция, за которую акцизный налог был уплачен заранее. Мы не рассчитываем на прямую финансовую компенсацию. Однако справедливо было бы предоставить бизнесу возможность выпустить такой же объем продукции взамен, не уплачивая акциз повторно. Ведь требовать от бизнеса дважды платить акциз за продукцию, уничтоженную в результате вражеского удара, – это точно не про справедливость.

Если же говорить шире, то лучшая помощь со стороны государства заключается даже не в компенсациях или льготах, а в обеспечении предсказуемых условий, снижении зарегулированности отрасли и устранении искусственных барьеров.

Табачная отрасль формирует значительную долю поступлений в бюджет, что критически важно во время войны. Только BAT Украина за прошлый год уплатила 42,7 млрд грн налогов разных уровней. Поэтому сохранение легального производителя – это прагматичный интерес самого государства.

– Какую роль сегодня играют международные компании, которые продолжают работать в Украине?

– Международные компании, сохраняющие присутствие в Украине, обеспечивают рабочие места, платят многомиллиардные налоги и, по возможности, экспортируют продукцию на зарубежные рынки. Это прежде всего наглядный индикатор финансово-экономической жизнеспособности государства.

Сегодня много говорят о привлечении иностранных инвестиций, однако в реальности бизнес не принимает решения на основании одних лишь презентаций. Потенциальные инвесторы прежде всего учитывают практический опыт тех, кто уже годами работает в стране, а также характер взаимодействия государства с действующими предприятиями.

Компании, которые инвестировали сюда сотни миллионов долларов и сохранили свою деятельность в самые сложные периоды, сегодня являются главным ориентиром для оценки реального бизнес-климата в Украине. Если прозрачный бизнес наряду с вызовами военного времени сталкивается еще и с внутренней регуляторной непредсказуемостью или дополнительными искусственными барьерами, это становится серьезным предостережением для внешних инвесторов.

Именно поэтому для государства критически важно сохранить действующий легальный бизнес, обеспечив для него прогнозируемые правила игры. Речь идет не о преференциях, а об обеспечении базовой устойчивости экономики и стабильного наполнения бюджета для нужд обороны уже сегодня.

– Какой вы видите компанию BAT Украина через пять лет?

– Прежде всего я вижу компанию, которая остается среди крупнейших инвесторов страны. Мы хотим быть ориентиром для нового иностранного капитала, вместе с которым будем отстраивать сильную Украину.

Во-вторых, это место, где ветераны, молодые специалисты и опытные эксперты смогут профессионально развиваться и получат полностью безбарьерную среду для реализации своего потенциала.

И в-третьих, мы видим себя частью цивилизованного рынка с минимальной долей "тени". На таком рынке государство и легальный бизнес – предсказуемые стратегические партнеры, которые слышат и усиливают друг друга.

Генеральный директор BAT Украина Оксана Сердюк (фото: BAT Украина)

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Оксана Сердюк рассказала о работе Прилуцкой табачной фабрики в условиях войны, а также о регуляторных вызовах и угрозах сохранения производства в Украине.