Как "оборонка" отреагировала на новые правила бронирования: объяснение эксперта

"Очевидно, что решать проблемы мобилизации в масштабе страны нужно не за счет ограничения отрасли ОПК. Это наша обороноспособность. Конечно, урезание квоты до 85% (как предлагалось в первой редакции - ред.) - это абсолютно недопустимо", - отметила Мишкина.

Также сейчас должен заработать Координационный центр, в который войдет минимум 17 представителей разных институций. ВСУ его тоже видит как дополнительное препятствие при принятии решений. Учитывая все это, можно сделать вывод: государство усложняет то, что наоборот стоит поддерживать.

"Считаем ли мы, что 95% - это компромисс? Нет, не считаем, мы все равно убеждены, что должны сохранить 100% бронирование. Эти проценты можно урезать до бесконечности. В наши времена оборонную отрасль надо защищать, давать возможности людям работать, ведь сегодня есть большой спрос на людей, спрос на масштабирование производства", - добавила исполнительный директор Технологических Сил Украины.

Кроме того, постоянные круги переподтверждения критичности и бронирования сотрудников, доказательства, что тебе нужен этот человек, отнимают кучу времени. Государство создает сложности там, где их не должно быть.

Сейчас продолжаются наработки относительно того, как заработает новый механизм. Технологические Силы продолжают работать с Минобороны, обсуждать, какими могут быть условия для переходного периода, отмечают важность не переподтверждать критичность ежемесячно.

Ранее РБК-Украина писала, что статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлятся до 1 февраля 2027 года.

Для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий при переходе на обновленную систему бронирования был подготовлен проект акта, предусматривающий введение переходного периода.