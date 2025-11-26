ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Шуляк отчиталась, как продвигается реформа госуправления в Украине

Украина, Среда 26 ноября 2025 12:58
UA EN RU
Шуляк отчиталась, как продвигается реформа госуправления в Украине Фото: Елена Шуляк (facebook.com ShuliakOlena)
Автор: Александр Мороз

В прошлом году Украина выполнила 21 из 23 запланированных шагов, предусмотренных Стратегией реформирования государственного управления. В то же время в целом с начала реализации плана мероприятий завершено 36 из 43.

Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, ссылаясь на результаты Отчета о выполнении в 2024 году Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2022-2025 годы, пишет РБК-Украина.

По словам Шуляк, одним из наиболее успешных мероприятий стало вступление в силу закона, который вносит изменения в почти 200 законодательных актов для внедрения админпроцедуры и устраняет коллизии между Законом "Об административной процедуре" и специальными законами и приближает украинское законодательство к стандартам ЕС. Не менее важным достижением является принятие Закона "О публичных консультациях" как непременной части эффективного управления.

Согласно документу, рассказала она, реформа госуправления перешла из условно технических категорий в разряд базовых предпосылок для членства в ЕС. Речь идет о трех ключевых направлениях изменений: качество публичных услуг и процедур, профессиональная публичная служба и эффективное управление. Они являются условием для вступления в ЕС, а также одним из 150 индикаторов выполнения программы Ukraine Facility, по которой Украина получает 50 млрд евро до 2027 года. В 2024 году, подчеркнула Елена Шуляк, реформа государственного управления фактически стала одним из ответов Украины на двойной вызов: третий год полномасштабной войны и параллельное движение к открытию полноценных переговоров о членстве.

"По состоянию на сегодня на должностях государственной службы работает более 150 тысяч служащих. Поэтому, когда мы говорим о реформировании системы государственного управления, мы должны понимать, что это коснется десятков тысяч украинцев. В то же время прошлый год показал, что без реформы не будет и доступа к финансированию в рамках Ukraine Facility", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, отчет четко фиксирует конкретный прогресс выполнения самой Стратегии. В 2024 году истекал срок выполнения 23 мероприятий, из которых 21 уже выполнено. Всего с начала реализации плана мероприятий завершено 36 из 43, срок которых наступил. Отдельный блок - это система индикаторов: для двадцати показателей ежегодно определяется по 30 целевых значений, и за 2024 год достигнуто 14 из них. Часть индикаторов, признает парламентарий, или пока не может быть измерена из-за объективных ограничений во время военного положения, или требует корректировки, поскольку планировалась в условиях мирного времени.

Отдельным пунктом, проинформировала Елена Шуляк, является первое направление Стратегии - качественные услуги и удобные процедуры. Здесь важным шагом стало вступление в силу Закона "Об административной процедуре" через принятие парламентом и вступление в силу комплексного закона об изменениях в специальное законодательство.

"Этот документ устраняет коллизии между общими правилами админпроцедуры, приближая украинскую модель к европейскому подходу, где гражданин имеет понятный, прозрачный порядок взаимодействия с органами власти. Параллельно государство продолжило инвестировать в цифровизацию, которая является безоговорочным антикоррупционным предохранителем. В частности, расширялся функционал "Дії", - напомнила Шуляк.

Она убеждена, что реформа административной процедуры должна измеряться не названиями законов, а тем, насколько понятным и справедливым становится взаимодействие с государством.

"В 2024 году Верховная Рада приняла Закон № 4017-IX, который вносит изменения в 196 законодательных актов и устраняет коллизии между общим Законом "Об административной процедуре" и специальными законами. Параллельно правительство упростило ряд конкретных процедур, и вместо запланированных пяти имеем тринадцать упрощенных процессов предоставления публичных услуг", - уточнила народный депутат.

Не менее важно, что внедрение админпроцедуры подкрепляется не только нормами, но и системной работой с человеческим капиталом в государстве. В отчете указано, что тысячи публичных служащих и должностных лиц ОМС прошли обучение по новым подходам к общей административной процедуре. Сотни госслужащих, непосредственно вовлеченных в евроинтеграционный трек, повышали квалификацию в Высшей школе публичного управления по специальным программам, посвященным отношениям Украина - ЕС и приближению украинского законодательства к acquis ЕС - всего того массива норм, по которым ежедневно живет Евросоюз.

Второй большой блок Стратегии, на который обратила внимание Елена Шуляк, - это профессиональная публичная служба и управление персоналом. В 2024 году, согласно отчету, начата реформа системы оплаты труда госслужащих - через решение в законе о Государственном бюджете введена новая логика, когда заработная плата базируется на прозрачной классификации должностей.

"Это должно уменьшить пространство для манипуляций с надбавками и другими вариативными элементами, сделать систему вознаграждения более справедливой и предсказуемой. Вместе с тем отчет честно фиксирует: не все целевые показатели по доле госслужащих, прошедших повышение квалификации, удалось достичь, поэтому эта задача переходит в последующие годы", - акцентировала Елена Шуляк.

Запуск новой системы оплаты труда с четкой классификацией должностей можно считать положительным сигналом движения государства от хаотичной модели надбавок к более понятной и справедливой системе вознаграждения. Однако авторы отчета отмечают, что в 2024 году Украина не вышла на запланированные показатели повышения квалификации, и это должно стать одним из приоритетов на следующий период.

Напоследок народный депутат отметила, что реализация Стратегии реформирования государственного управления в 2024 году важна не только для правительства или парламента, но и для международных партнеров и украинского общества в целом. Прозрачная отчетность, четкие цифры и признание проблем, подытожила Елена Шуляк, являются частью новой культуры государственного управления, к которой Украина движется вместе с реформой публичной администрации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк
Новости
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины