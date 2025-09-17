Как носить клетчатую рубашку осенью: модные примеры от Шаманской, Решетник и Нестеренко (фото)

Клетчатая рубашка - настоящий мастхэв этой осени. Украинские звезды показали, как можно стильно обыграть трендовый элемент гардероба.
Как носить клетчатые рубашки осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезд.
Ведущая и блогер сделала ставку на яркое сочетание. Она выбрала короткое платье цвета фуксия, наверх которого накинула черный жакет.
Чтобы добавить классическому образу расслабленности и стиля, она завязала на талии клетчатую рубашку в оттенках розового и синего.
Жена известного телеведущего показала, как клетчатая рубашка может стать основой кэжуал-лука. Она соединила ее с базовой белой футболкой и кожаными шортами.
Образ дополнили объемная сумка и наушники, которые сделали стиль непринужденным и молодежным. Это отличное сочетание для динамичных городских будней осенью.
Звезда украинских сериалов выбрала универсальный вариант: скомбинировала клетчатую рубашку в модных коричневых оттенках с серым кроп-топом и светлыми джинсами.
Дополнительный акцент создали коричневый ремень и очки. Получился сбалансированный и удобный аутфит. Это идеальная формула для прохладных осенних дней, когда хочется комфорта и стиля.
Ее можно носить как легкую накидку поверх футболки или топа, завязывать на талии или комбинировать с базовыми вещами для создания многослойных образов.
